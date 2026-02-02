الاحتلال يقتحم الأقصى 28 مرة ويمنع الأذان 57 وقتا بـ"الإبراهيمي" في يناير

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الأحد، إن المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى 28 مرة خلال يناير/كانون الثاني الماضي، كما منعت رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 57 مرة خلال الشهر ذاته.

وأضافت الوزارة -في تقرير شهري يلخص انتهاكات الاحتلال لدور العبادة- أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعَدوا من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى، سواءً بعدد الاقتحامات أو من خلال المخططات التهويدية الخطِرة التي طالت المسجد.

وذكرت الوزارة أن قوات الاحتلال صعدت إجراءاتها ضد المصلين وعرقلت دخولهم إلى المسجد الأقصى لأداء الصلوات وخاصة صلاة الفجر، وأوقفت قوات الاحتلال الشبان، ودققت في هوياتهم في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة وعلى أبواب المسجد الأقصى.

ووفق معطيات دائرة الأوقاف الإسلامية اقتحم المسجد الأقصى طوال الشهر 4397 مستوطنا ضمن مجموعات وتحت إشراف شرطة الاحتلال.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى اقتحام محيط المصلى القبلي وقبة الصخرة تزامنا مع خطبة وصلاة الجمعة، إضافة إلى تأدية مستوطنين طقس "السجود الملحمي" خلال الاقتحامات "في انتهاك صارخ لقدسية المكان".

وفي المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، ذكرت الوزارة أن جيش الاحتلال منع رفع الأذان 57 مرة، ولا يزال يغلق بوابة السوق المؤدية إليه بشكل يومي، فضلا عن استمراره في إغلاق الباب الشرقي وإغلاق نوافذ الباب الشرقي بالشوادر من بداية عام 2025م.

وأشار تقرير وزارة الأوقاف إلى تفتيش مهين يتعرض له المصلون والموظفون ومن ذلك السب والشتم بكلام بذيء.

وأكدت وزارة الأوقاف "استمرار الحفريات وأعمال أخرى داخل زاوية الأشراف بجانب الحرم الإبراهيمي دون معرفة طبيعة الأعمال".

وأكدت اقتحام ما لا يقل عن 550 جنديا من جنود الاحتلال المسجد واستهداف طواقم موظفي المسجد.

وعدت وزارة الأوقاف ما يقوم به الاحتلال "اعتداء صارخا وسافرا على صلاحيات الأوقاف في الحرم الإبراهيمي الشريف، وتعديا خطِرا على قدسيته، واستفزازا لمشاعر المسلمين، ومحاولة للسيطرة عليه".

وإضافة إلى المسجدين الأقصى والإبراهيمي، قالت وزارة الأوقاف إن قوات الاحتلال اقتحمت مسجدي جوهر والشهداء في مدينة الخليل.

وأفادت باعتداء مستوطنين بالبصق على كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة الخميس الماضي "في انتهاك سافر لقدسية المكان، وذلك بدافع أفكار متطرفة وكراهية دينية".