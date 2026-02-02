جنرال إسرائيلي متقاعد يكشف التكلفة الضخمة لعملية البيجر

في كشف مالي لافت، أماط العميد المتقاعد جيل فينحاس، المستشار المالي السابق لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللثام عن التكلفة الباهظة للعمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، مؤكدا أن الإستراتيجية الأمنية الإسرائيلية دخلت نفقا من الإنفاق الملياري لا تبدو له نهاية قريبة.

وفي حديثه لصحيفة هآرتس بمناسبة تقاعده، كشف فينحاس أن عملية "أجهزة النداء" (البيجر) التي استهدفت أفراد حزب الله في لبنان كلَّفت وحدها قرابة مليار شيكل (نحو 325 مليون دولار)، وأنها شملت استثمارات طويلة الأمد في التكنولوجيا والوسائل اللوجستية.

أما بشأن المواجهة المباشرة مع إيران، فقد أشار المسؤول المالي السابق إلى أن عملية "الأسد الصاعد" (الغارات الجوية على إيران في يونيو/حزيران 2025) كلَّفت الخزينة الإسرائيلية 20 مليار شيكل في 12 يوما فقط.

ويفسر فينحاس هذه الأرقام بقوله "جزء من هذه التكلفة يعود إلى أشياء استثمرنا فيها قبل 15 إلى 20 عاما. الأمن ليس مجرد نفقات، بل هو استثمار يؤتي ثماره حتى بعد سنوات طويلة من ضخ أول شيكل".

ميزانية كبيرة وإخفاق مُدوّ

وأقر فينحاس بأن ميزانية الدفاع، التي كانت تبلغ 70 مليار شيكل سنويا، تضاعفت بنسبة مرعبة منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي وصفها بـ"الفشل المُدويّ" الذي لا يمكن للمال إصلاحه.

وبخصوص التكلفة الإجمالية، قال إن بنك إسرائيل يقدّر تكلفة الحرب بنحو 350 مليار شيكل، في حين تميل وزارة المالية إلى رقم أقل عند 277 مليارا.

وفي مفارقة بشأن الأمن، يرى فينحاس أن ضرب الخصوم لا يعني تقليل الميزانية بل العكس "الوضع الجيد لا يعني التوقف عن الاستثمار، فالعدو الذي تعرَّض للضرب يستثمر أكثر لسد الفجوات، وهذا يفرض علينا سباق تسلح وجودي".

احتراق داخلي

بعيدا عن الأرقام، حذر المسؤول العسكري من أزمة "احتراق وظيفي" تضرب صفوف الجيش بعد أكثر من عامين من القتال المستمر، مشيرا إلى رغبة مئات الضباط في التقاعد نتيجة الضغوط الهائلة وبيئة العمل المرهقة.

وختم فينحاس شهادته بنبرة من التواضع القسري بعد إخفاقات أكتوبر قائلا "أعتقد أن الجيش أصبح أكثر تواضعا اليوم في تفكيره وأدائه. إنه يحقق مع نفسه ويتعلم طوال الوقت، وآمل ألا نعود أبدا إلى ذلك اليوم الرهيب".