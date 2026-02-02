مصابون بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

شنت طائرة إسرائيلية مسيرة، الاثنين، غارة على سيارة بمحافظة النبطية، في حين فخخ الجيش الإسرائيلي منزلا في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع إصابات إثر غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة أنصارية جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب جامعة فينيسيا على طريق الزهراني/صور جنوبي البلاد.

وأوضحت أنه نتيجة الاستهداف وقع حادث سير بين سيارة وشاحنة صغيرة مما أدى إلى انقلاب الشاحنة وإصابة شخصين.

وبوقت سابق الاثنين، ذكرت الوكالة أن قوة إسرائيلية تسللت فجرا إلى بلدة عيتا الشعب الحدودية وفخخت منزلا ودمرته.

وأضافت أن طائرة إسرائيلية مسيّرة ألقت 3 قنابل صوتية على البلدة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عنصرا من حزب الله في جنوب لبنان.

يأتي ذلك في إطار الخروق الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حزب الله، والذي دخل حيّز التنفيذ منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بزعم استهداف "بنى تحتية" تابعة للحزب.

ودعا مسؤولون لبنانيون مرارا إلى وقف الهجمات والتوغلات الإسرائيلية، وطالبوا بإلزام تل أبيب بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، كما أكد حزب الله في أكثر من مناسبة الالتزام بالتهدئة، مطالبا إسرائيل بالانسحاب من المناطق التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة.

وأنهى الاتفاق عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحوَّلته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، خلَّفت أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف مصاب.

وتواصل إسرائيل احتلال 5 تلال لبنانية استولت عليها في الحرب الأخيرة، تضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.