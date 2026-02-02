الأمن السوري يدخل مدينة الحسكة تنفيذا للاتفاق مع "قسد"

أعلنت مديرية إعلام الحسكة للجزيرة دخول دفعة من الأمن الداخلي السوري إلى المدينة، اليوم الاثنين، بموجب الاتفاق الذي أبرم قبل أيام بين الحكومة السورية وقوات "قسد".

وقال مراسل الجزيرة محمد حسن إن رتلا من قوات الأمن العام السوري دخل المدينة قادما من بلدة الهول بريف المحافظة بتنسيق مع قوات "قسد".

وأضاف حسن أن عشرات العربات المدرعة كانت ضمن الرتل الذي دخل برفقته عناصر من قوات "الأسايش" التابعة لقوات "قسد".

وتابع أن طائرات تابعة للتحالف الدولي حلقت في سماء المنطقة أثناء دخول قوات الأمن السوري إلى الحسكة.

وأشار المراسل إلى أن عناصر الأمن السوري كان يحملون أسلحة خفيفة ولم تكن في الرتل أي أسلحة ثقيلة.

كما أشار إلى سماع إطلاق نار ورجح أن ذلك سببه احتفال السكان بدخول الأمن السوري إلى الحسكة.

ويوم الجمعة الماضي، توصلت الحكومة في دمشق و"قسد" إلى اتفاق شامل لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية الكردية في الدولة السورية.

وينص الاتفاق على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين، وتسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.