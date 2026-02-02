شهيدان بقصف إسرائيلي على خان يونس وجباليا

استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخرون، اليوم الاثنين، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشارها في مدينتي خان يونس وجباليا بقطاع غزة.

وأفاد مجمع ناصر الطبي بوصول جثمان الشهيد الطفل إياد أحمد نعيم الربايعة (3 سنوات)، واستقبال عدد من المصابين إثر إطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها تجاه خيام النازحين على شاطئ البحر في منطقة الإقليمي بالمواصي جنوب غرب خان يونس جنوب القطاع.

كما أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال داخل مناطق انتشارها شرق جباليا شمال القطاع.

في غضون ذلك، أفاد شهود عيان بإطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة في شرق الخط الأصفر، شرقي خان يونس.

ويفصل الخط الأصفر بين مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي، والبالغة أكثر من 50% من مساحة قطاع غزة شرقا، والمناطق التي يسمح للفلسطينيين بالتحرك فيها غربا.

ويمثل الخط الأصفروضعا مؤقتا، إذ حددته المرحلة الأولى من الاتفاق، ومن المفترض أن تنفذ إسرائيل انسحابات أوسع من غزة، وصولا إلى خروجها تماما من القطاع الفلسطيني المحاصر منذ أكثر من 18 عاما.

وأكد الشهود أن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات نسف لمبان ومنشآت في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وفي وسط القطاع.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين 2025، تواصل إسرائيل ارتكاب مئات الخروقات بالقصف وإطلاق النيران، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين الفلسطينيين.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة نحو 72 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنية التحتية المدنية.