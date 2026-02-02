عاجل,
أخبار

عاجل | مجمع ناصر الطبي: استشهاد طفل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشارها في مواصي مدينة خان يونس

ترامب ومادورو
Published On 2/2/2026
|
آخر تحديث: 09:56 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

