رئيس الأركان الإيراني يتوعد أمريكا برد خارج حساباتها

مع تسارع وتيرة التحركات العسكرية والسياسية الأمريكية في ظل تصاعد التوتر مع إيران، حذر رئيس هيئة الأركان الإيرانية عبد الرحيم موسوي من أن النيران إذا اندلعت في المنطقة فستحرق أمريكا وحلفاءها.

وقال موسوي إن إيران على أتم الاستعداد للمواجهة والرد بصفعة انتقامية، مؤكدا أن العالم "سيرى وجها مختلفا لإيران القوية"، وأن طهران ستتحرك على نحو سريع وحاسم وخارج حسابات أمريكا إذا تعرضت لهجوم.

وحذر رئيس هيئة الأركان الإيرانية، خلال جولة تفقدية ليلية لمدى جاهزية إحدى وحدات القوات المسلحة، من أنه وقال موسوي إن «العالم سيشهد وجهًا مختلفًا لإيران القوية، وعندها لن يكون أي أمريكي في مأمن، وستلتهم نيران المنطقة أمريكا وحلفاءها".

وقال إن "الذين يتحدثون عن حصار بحري، عليهم أن يعيدوا مراجعة دروس الجغرافيا والجيوسياسة"، مؤكدًا أن "إيران القوية والواسعة دولة غير قابلة للحصار".

وأضاف "نحن لا نفكر إلا في النصر، ولا نُعير أي اهتمام للضجيج ولا للهيبة الظاهرية للعدو، ولا نخشَى تهديداته".

وتأتي هذه التصريحات في ظل ضغوط متزايدة تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران، التي تحذر بدورها من أن أي هجوم عليها قد يشعل صراعا إقليميا واسعا، مؤكدة أن التهديدات لا تقتصر على ملفها النووي، بل تشمل أيضا قدراتها الدفاعية والصاروخية.

وإزاء هذا التصعيد، تتسارع الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل التوتر، حيث نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أمس الأحد القول إن قطر وتركيا ومصر تعمل على ترتيب اجتماع في أنقرة بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ومسؤولين إيرانيين كبار، في حين لا تزال إدارة دونالد ترمب منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران، لكنها تواجه شكوكا حول ما إذا كان المرشد الإيراني علي خامنئي سيوافق على أي اتفاق مقبول للولايات المتحدة.

تحذير من حرب إقليمية

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من تحذير المرشد الإيراني علي خامنئي من حرب إقليمية إذا هاجمت الولايات المتحدة بلاده، مشيرا إلى أن إيران أفشلت "الفتنة الأخيرة التي كانت بمثابة انقلاب".

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن خامنئي قوله إن إيران "لن تبدأ الحرب ولا تريد مهاجمة أي دولة ولكن الشعب الإيراني سيرد بقوة على من يهاجمه أو يلحق به الأذى".

وقال المرشد الإيراني إن على الأمريكيين أن يعرفوا أنهم إن أشعلوا حربا هذه المرة فستكون حربا إقليمية.

وأوضح أن "تهديدات الولايات المتحدة بشأن الحرب والسفن والطائرات ليست جديدة وسبق أن قالوا بأن جميع الخيارات بما فيها الحرب مطروحة على الطاولة"، مشيرا إلى أن "الشعب الإيراني لا ينبغي أن يهاب هذه التهديدات، ولن يتأثر بها".

وسبق للولايات المتحدة أن شنت ضربات على مواقع نووية إيرانية رئيسية في يونيو/حزيران الماضي، عندما انضمت لفترة وجيزة إلى حرب استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران.