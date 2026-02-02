عاجلعاجل,
عاجل | حماس: أكملنا الإجراءات اللازمة بالجهات الحكومية والإدارية تمهيدا لتسليمها للجنة الوطنية لإدارة غزة
Published On 2/2/2026|
آخر تحديث: 12:43 (توقيت مكة)
حماس: لجنة من الفصائل والعشائر والمجتمع المدني ستشرف على تسليم الجهات الحكومية والإدارية للجنة إدارة القطاع
حماس: ندعو جميع الأطراف لتسهيل عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة للشروع في عملية التعافي بعد عامين من الحرب
المصدر: الجزيرة