عاجل | حماس: أكملنا الإجراءات اللازمة بالجهات الحكومية والإدارية تمهيدا لتسليمها للجنة الوطنية لإدارة غزة

حماس: أكملنا الإجراءات اللازمة بالجهات الحكومية والإدارية تمهيدا لتسليمها للجنة الوطنية لإدارة غزة

حماس: لجنة من الفصائل والعشائر والمجتمع المدني ستشرف على تسليم الجهات الحكومية والإدارية للجنة إدارة القطاع

حماس: ندعو جميع الأطراف لتسهيل عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة للشروع في عملية التعافي بعد عامين من الحرب

