حماس تعلن اكتمال استعداداتها لتسليم إدارة القطاع للجنة غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها أكملت الإجراءات اللازمة بالجهات الحكومية والإدارية تمهيدا لتسليمها للَّجنة الوطنية لإدارة غزة فور دخولها القطاع.

وقال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، إن الحركة شكَّلت لجنة من الفصائل والعشائر والمجتمع المدني وشخصيات من مؤسسات دولية، للإشراف على تسليم الجهات الحكومية والإدارية للجنة إدارة القطاع.

ودعا قاسم جميع الأطراف إلى تسهيل عمل لجنة إدارة غزة، للشروع في عملية التعافي بعد عامين من الحرب.

وتأتي هذه التصريحات تزامنا مع فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر في كلا الاتجاهين لعبور الأفراد بعدد محدود وقيود مشدَّدة، وذلك بعد يوم من استكمال الجيش الإسرائيلي إقامة نقطة تفتيش داخله.

وتحتل إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر منذ مايو/أيار 2024، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي تنها على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام، قال القيادي في حماس غازي حمد إن الشروط الإسرائيلية تعرقل عملية عبور المسافرين من معبر رفح، وإن الاحتلال لا يريد للداخلين أو الخارجين من غزة العبور بسهولة.

وأضاف حمد "لا نعرف لماذا لم تباشر اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة غزة عملها".

وشُكلت لجنة إدارة غزة في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، وتتبع مجلس السلام الذي يُفترض أن يتولى الإشراف العام على إدارة غزة خلال الفترة الانتقالية.

وتمثل اللجنة الذراع التنفيذية المدنية في القطاع وتتولى إدارة شؤون العمليات اليومية للخدمة المدنية، وتتكون من 15 شخصية فلسطينية من ذوي الاختصاص.

ويأتي تشكيل لجنة إدارة غزة استجابة لقرار مجلس الأمن، الذي اعتمد خطة ترمب المكوّنة من 20 بندا، لإنهاء حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، بموجب قراره رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.