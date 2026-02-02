حمزة عبد الكريم.. أول مصري في برشلونة يشعل منصات التواصل ويكتب التاريخ

خطف اللاعب اليافع المصري حمزة عبد الكريم أنظار المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الرياضية، بعد تأكيد انتقاله رسميا إلى الفريق الرديف لنادي برشلونة الإسباني، في خطوة جديدة تفتح له أبواب الاحتراف الأوروبي المبكر.

أعلن نادي برشلونة رسميا التوصل إلى اتفاق مع نادي الأهلي المصري للتعاقد مع اللاعب الشاب على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2026، مع وجود خيار شراء دائم للنادي الكتالوني في نهاية الموسم.

وبذلك يصبح عبد الكريم، البالغ من العمر 18 عاما، أول لاعب مصري يعزز صفوف فريق كرة القدم في برشلونة ويرتدي قميصه التاريخي.

وقال اللاعب الشاب "أنا مستعد ومتحمس ولا أطيق الانتظار حتى أكون في الملعب. هدفي تقديم كل ما لدي لهذا النادي، وآمل أن أصعد إلى الفريق الأول وأمثل برشلونة بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف حمزة متحدثا عن نفسه "أنا إنسان عادي أحب كرة القدم، إنها شغفي وما أحب أن أفعله في حياتي، وسأبذل قصارى جهدي من أجلها. أعتبر هذه الخطوة الجديدة مرحلة مهمة في مسيرتي، وأنا متحمس لها كثيرا".

وتصدر وسم اللاعب حمزة عبد الكريم منصات التواصل الاجتماعي بعد انتقاله، حيث أبدى الجمهور إعجابا بسرعته ومهاراته الفنية، في حين أعرب آخرون عن تفاؤلهم بمستقبله في أوروبا، معتبرين أن انتقاله يشكل فرصة لصناعة نجم مصري جديد على الساحة الكروية العالمية.

وأكد مدونون أن اللاعب يمتلك القدرة والإمكانيات التي قد تجعله مهاجما مميزا إذا قام بصقلها وتطويرها بشكل صحيح، فهو طويل القامة، قوي بدنيا، لا يخشى الدخول في التحامات، وغالبا ما يكون أطول وأقوى من خصومه، إضافة إلى سرعته وقدرته على إنهاء الهجمات بالقدمين والرأس، وارتفاعه في القفزات الذي يمنحه تفوقا في منطقة الجزاء.

وأضاف آخرون أنهم شاهدوا فيديوهات تظهر الموهبة اللافتة لحمزة، مؤكدين أن مستواه رائع ومميز، لكنه بحاجة إلى صقل مهاراته بشكل أكبر، وهو ما يتوقع أن يتحقق خلال تجربته مع النادي الكتالوني.

وأشار مغردون إلى أن حمزة أصبح أول لاعب مصري في التاريخ يمثل نادي برشلونة، وهو إنجاز يضيف لمسة تاريخية لمسيرته الشابة ويزيد من حماسة جماهيره لمتابعة مستقبله الكروي في أوروبا.

ورأى آخرون أنه تجاوز أول عقبة في مسيرة الاحتراف، مشيرين إلى أنه في عمر الـ18 يمتلك لغة إنجليزية جيدة تمكنه من التواصل بسهولة، ومن المتوقع أن يتقن اللغة الإسبانية خلال عام.

وعبر جمهور كرة القدم عن تفاعل واسع مع انتقاله، حيث أبدى البعض إعجابهم بسرعته ومهاراته الفنية، في حين توقع آخرون أن يكون أحد النجوم المصريين الذين يسطعون على الساحة الأوروبية في السنوات المقبلة، مؤكدين أن انتقاله إلى برشلونة يشكل فرصة ذهبية لبناء مستقبل كروي واعد.