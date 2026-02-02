رونالدو أحدث ضحايا الهوس بـ"وثائق إبستين"

شهد الفضاء الرقمي خلال الساعات الماضية موجة واسعة من الادعاءات التي استهدفت نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تزامنا مع الكشف عن دفعات جديدة من وثائق جيفري إبستين.

وأسهم الزخم الإعلامي المصاحب لهذه التسريبات في تسريع انتشار المزاعم، إذ حصدت المنشورات ملايين المشاهدات وتصدرت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي.

وربطت المنشورات بين اسم رونالدو وجرائم ارتُكبت على جزيرة إبستين، مدعية أن مساعدي إبستين توسطوا في تسوية مالية تتعلق بقضية اغتصاب مزعومة.

وانتقل الادعاء من حسابات ناطقة بالإنجليزية إلى أخرى عربية، محققا ملايين المشاهدات، وتصدَّر مصطلح (Ronaldo Epstein) نتائج البحث على منصة إكس ومحرك غوغل.

لكنَّ البحث في السجلات المتاحة ضمن وثائق وزارة العدل الأمريكية لا يُظهر أي ذكر لاسم كريستيانو رونالدو، لا في الدفعة الأخيرة ولا في الإصدارات السابقة من الملفات.

وتبيَّن أن النتائج التي استندت إليها بعض المنشورات تعود إلى تشابه أسماء، إذ يظهر في السجلات اسم "Reinaldo" المرتبط بسياسي بريطاني، وليس بلاعب كرة القدم البرتغالي.