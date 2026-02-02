أخبار|تحقق|الولايات المتحدة الأميركية

رونالدو أحدث ضحايا الهوس بـ"وثائق إبستين"

Soccer Football - Saudi Pro League - Al Ahli v Al Nassr - King Abdullah Sports City, Jeddah, Saudi Arabia - January 2, 2026 Al Nassr's Cristiano Ronaldo reacts REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY
تفاعل واسع عبر مواقع التواصل مع ربط اسم رونالدو بقضية إبستين (رويترز)
Published On 2/2/2026
|
آخر تحديث: 13:34 (توقيت مكة)

حفظ

شهد الفضاء الرقمي خلال الساعات الماضية موجة واسعة من الادعاءات التي استهدفت نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تزامنا مع الكشف عن دفعات جديدة من وثائق جيفري إبستين.

وأسهم الزخم الإعلامي المصاحب لهذه التسريبات في تسريع انتشار المزاعم، إذ حصدت المنشورات ملايين المشاهدات وتصدرت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي.

تغريدات عديدة تناولت ظهور اسم كريستيانو رونالدوا في وثائق إبستين على غير الحقيقة

وربطت المنشورات بين اسم رونالدو وجرائم ارتُكبت على جزيرة إبستين، مدعية أن مساعدي إبستين توسطوا في تسوية مالية تتعلق بقضية اغتصاب مزعومة.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وانتقل الادعاء من حسابات ناطقة بالإنجليزية إلى أخرى عربية، محققا ملايين المشاهدات، وتصدَّر مصطلح (Ronaldo Epstein) نتائج البحث على منصة إكس ومحرك غوغل.

الوثائق تظهر اسم شخصية سياسية بريطانية وليس نجم الكرة البرتغالي

لكنَّ البحث في السجلات المتاحة ضمن وثائق وزارة العدل الأمريكية لا يُظهر أي ذكر لاسم كريستيانو رونالدو، لا في الدفعة الأخيرة ولا في الإصدارات السابقة من الملفات.

وتبيَّن أن النتائج التي استندت إليها بعض المنشورات تعود إلى تشابه أسماء، إذ يظهر في السجلات اسم "Reinaldo" المرتبط بسياسي بريطاني، وليس بلاعب كرة القدم البرتغالي.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان