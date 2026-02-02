جولة إقليمية لأردوغان تشمل السعودية ومصر

أعلن مكتب الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور المملكة العربية السعودية غدا الثلاثاء، على أن يتوجه إلى مصر بعد ذلك بيوم واحد في إطار جولة إقليمية.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران -في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية اليوم الاثنين- إن أردوغان سيزور الرياض تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أن الرئيس التركي سيبحث -خلال محادثاته في الرياض- التطورات الإقليمية والدولية، والخطوات الإضافية لتعميق التعاون بين تركيا والسعودية.

وأضاف دوران أنه "عقب زيارته إلى الرياض، سيزور السيد رئيس الجمهورية في 4 فبراير/شباط 2026 القاهرة، تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث سيترأس مع نظيره المصري الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومصر".

وأشار إلى أنه من المقرر -خلال زيارة مصر- بحث القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه "من المخطط مشاركة السيد رئيس الجمهورية في منتدى الأعمال التركي-المصري الذي سيعقد بهذه المناسبة".