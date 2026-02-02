تدريبات غير مسبوقة بإسرائيل للتعامل مع صواريخ إيران العنقودية

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل اختتمت مؤخرا تدريبا غير مسبوق على التعامل مع الأضرار الواسعة الناجمة عن سقوط صواريخ عنقودية كبيرة من إيران.

ووفق الصحيفة، أعادت القيادة الإسرائيلية تأهيل قاعدة زيكيم شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة، من أجل إقامة التدريبات، حيث تمرنت كتيبة إنقاذ وإغاثة من قوات الاحتياط التابعة لقطاع الجليل الغربي على إنقاذ محاصرين من موقع دمار واسع النطاق أقيم بمحاذاة القاعدة، في إطار رفع الجاهزية للتعامل مع سيناريوهات طوارئ معقدة، وحرائق هائلة، وهجوم سيبراني يعطّل تحديد أماكن العالقين.

وأوضحت يديعوت أحرونوت أن القوات تدربت على سيناريوهات سبق لإسرائيل أن واجهتها في يونيو/حزيران الماضي، خلال حرب الـ12 يوما مع طهران، لا سيما حين سقطت صواريخ عنقودية إيرانية على رحوفوت و"رمات غان"، وخلفت دمارا واسعا.

صواريخ إيران العنقودية

ويقدّر الجيش الإسرائيلي أن الإيرانيين سيستخدمون هذا النوع من الصواريخ مجددا في الجولة المقبلة، حسب الصحيفة الإسرائيلية.

وقالت يديعوت أحرونوت إن صواريخ إيران العنقودية تنفتح على ارتفاع عشرات الأمتار فوق الهدف وتبعثر قذائف صغيرة ضمن دائرة تمتد لعدة كيلومترات، إضافة إلى الرأس الحربي للصاروخ.

وخلال التمرين، طُلب من المقاتلين العثور في محيط مواقع الدمار على قذائف لم تنفجر وصُنفت كذخائر غير منفجرة وخطرة.

ونقلت الصحيفة عن قائد قطاع الجليل الغربي، العقيد شاي شيمش، قوله إن القوات تدربت على سيناريو حدث متعدد الإصابات داخل الأنقاض، وطبقت عددا كبيرا من الدروس المستخلصة من الحرب مع إيران في منتصف العام الماضي، بما في ذلك التعامل مع ساحات دمار كبيرة امتدت عبر عدة شوارع.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أمس الأحد عن مسؤول عسكري إسرائيلي -لم تسمه- قوله إن تل أبيب لا تستطيع التعايش مع قدرات الصواريخ الباليستية الموجودة لدى إيران.

وعززت الولايات المتحدة انتشارها العسكري في الشرق الأوسط، حيث أرسلت مجموعة بحرية ضاربة تقودها حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، بعد تهديد الرئيس دونالد ترمب بالتدخل عسكريا في إيران على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأثار هذا الانتشار والتهديد مخاوف من احتمال مواجهة مباشرة مع إيران التي حذرت مرارا من أنها سترد بضربات صاروخية على قواعد وسفن وحلفاء الولايات المتحدة، ولا سيما إسرائيل، في حال تعرضها لهجوم.