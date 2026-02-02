الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بمنع أول رحلة تجارية إلى مطار المخا

قالت الحكومة اليمنية إن جماعة الحوثيين منعت هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار المخا الدولي بمحافظة تعز، كانت قادمة من جدة في أول رحلة تجارية إلى المطار الحديث الإنشاء، في حين لم يصدر تعليق عن الجماعة.

ونقلت وكالة سبأ الحكومية، مساء أمس الأحد، عن مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية قوله إن منع الحوثيين هبوط طائرة يمنية قادمة من جدة في أولى الرحلات إلى مطار المخا يمثل ما سمّاه "عملا إرهابيا" وانتهاكا لحقوق المدنيين وتهديدا لسيادة الدولة.

وأكد المصدر التزام الدولة بحماية المواطنين وتشغيل المنافذ السيادية، داعيا المجتمع الدولي ومنظمة الطيران المدني إلى اتخاذ إجراءات رادعة وحماية الملاحة الجوية لكون المطارات منشآت إنسانية محمية بالقانون الدولي.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني في عدن أن الخطوة تمثل "تصعيدا خطيرا" يعرقل جهود تنشيط الملاحة الجوية وتسهيل سفر اليمنيين، مضيفة أنها "انتهاك صارخ لقوانين الطيران المدني، واعتداء مباشر على حق المواطنين في التنقل الآمن".

وحمَّلت الجهتان الحوثيين المسؤولية عن المنع، وأشارتا إلى أن تعطيل الرحلات المدنية يضاعف معاناة السكان ويعرقل الجهود الإنسانية والخدمية. ودعتا منظمة الطيران المدني الدولي والجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية قطاع الطيران في اليمن.

وبحسب وكالة سبأ، فقد أدى المنع إلى حرمان نحو 300 مسافر من الرحلة، بينهم 150 قادمون من جدة، و150 كانوا في طريقهم للسفر من مطار المخا.

وجاء ذلك في وقت كانت فيه السلطات المحلية بمحافظة تعز قد احتفت، أمس الأحد، بإطلاق التشغيل الرسمي للمطار، في خطوة وُصفت بأنها كانت ستوفر متنفسا حيويا لعشرات الآلاف من المسافرين.

وفي حين لم يصدر تعليق رسمي للحوثيين، فإنهم يطالبون بإعادة تشغيل الرحلات في مطار صنعاء المتوقفة منذ مايو/أيار 2025 عقب غارات إسرائيلية استهدفت المطار ودمرت 4 طائرات.

دعوة لشركات الطيران

وفي سياق متصل، أعلن نائب وزير النقل ناصر شريف جاهزية مطارات المحافظات الخاضعة للحكومة لاستقبال الرحلات المحلية والدولية، داعيا شركات الطيران الخاصة إلى تسيير رحلات عبر مطار عدن والمطارات الأخرى، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة.

جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق المرحلة الأخيرة لمشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي بدعم من الصندوق السعودي للإعمار، بهدف رفع جاهزيته للعمل وفق المعايير الدولية.

وتراهن الحكومة على تشغيل مطاراتها السبعة -عدن والريان وسيئون والغيضة وعتق والمخا وسقطرى- لاستئناف الحركة الجوية بعد استعادة السيطرة على عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية.