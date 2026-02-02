أخبار|المغرب

إجلاء عشرات الآلاف من القصر الكبير المغربية جراء الفيضانات

A man pushes a bicycle along an inundated road as people gather by vehicles in Morocco's northwestern city of Ksar el-Kebir on January 29, 2026, as several neighbourhoods flooded in the city due to a rise in the water level of the Loukkos river following recent heavy rainfall.
المياه تغمر شوارع مدينة القصر الكبير الواقعة شمال غربي المغرب (الفرنسية)
Published On 2/2/2026
آخر تحديث: 23:30 (توقيت مكة)

أجلت السلطات المغربية أكثر من نصف سكان مدينة القصر الكبير شمال غربي البلاد، بعد أن هددت فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مدى ⁠أسابيع بإغراق المدينة، بحسب وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين.

وشملت عمليات الإجلاء 50 ألف شخص من هذه المدينة التي تقع على بعد حوالي 190 كيلومترا شمال الرباط.

وأقامت السلطات ملاجئ ومخيمات مؤقتة لإيواء المتضررين القادمين من القصر الكبير، ومنعت الدخول إلى المدينة مع ارتفاع منسوب المياه في نهر لوكوس الذي غمر عدة أحياء.

وقُطعت الكهرباء عن أجزاء من المدينة، وصدرت أوامر للمدارس باستمرار الإغلاق حتى يوم السبت، بحسب وكالة رويترز.

وأفاد مسؤولون بأن الفيضانات نجمت في جزء منها عن المياه التي تم إطلاقها من سد وادي المخازن القريب، الذي بلغ طاقته الاستيعابية القصوى.

وقال رئيس السد محمد النعمي إن الحالة العامة للسد مستقرة رغم المستوى المرتفع الذي بلغته المياه، بفضل آليات تقنية دقيقة تم تفعيلها لتخفيف الضغط.

وأضاف النعمي -لموقع “أس أن آر تي نيوز” (رسمي)- أن السلطات المختصة "تعتمد على تفريغ المياه الزائدة بشكل متدرج عبر مفرغ الحمولة، إلى جانب استغلال معمل توليد الطاقة الكهرومائية التابع للسد، الذي يشتغل بطاقة في حدود 36 ميغاواط".

ونشر الجيش وحدات إنقاذ وشاحنات ومعدات وطواقم طبية ‌لدعم عمليات الإجلاء والإنقاذ، كما تم نقل السكان من المدينة بالحافلات.

Royal Armed Forces and civil authorities work together to address flooding risks amid rising waters in the Loukkos River, in Ksar El Kebir, Morocco January 31, 2026. Moroccan authorities/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
الجيش المغربي يشارك في إجلاء المدنيين عن مدينة القصر الكبير (رويترز)

وعرضت قناة الأولى التلفزيونية الحكومية ‌لقطات لطائرة مروحية تنقذ أربعة أشخاص كانوا محاصرين بسبب ⁠ارتفاع منسوب المياه في وادي ورغة بمنطقة وزان المجاورة.

وأنهت الأمطار الغزيرة جفافا دام سبع سنوات دفع المغرب إلى الاستثمار بكثافة في محطات تحلية المياه.

ويبلغ معدل ملء السدود الوطنية الآن ‍ما يقارب 62% مع وصول عدد من الخزانات الرئيسية إلى طاقاتها القصوى، وفقا للبيانات الرسمية.

وحتى الأربعاء، بلغ حجم مخزون الماء في سدود المملكة 9.26 مليارات متر مكعب، وهو معدل لم يسجل منذ يوليو/تموز 2019.

المصدر: وكالات

