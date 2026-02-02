إجلاء عشرات الآلاف من القصر الكبير المغربية جراء الفيضانات

أجلت السلطات المغربية أكثر من نصف سكان مدينة القصر الكبير شمال غربي البلاد، بعد أن هددت فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مدى ⁠أسابيع بإغراق المدينة، بحسب وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين.

وشملت عمليات الإجلاء 50 ألف شخص من هذه المدينة التي تقع على بعد حوالي 190 كيلومترا شمال الرباط.

وأقامت السلطات ملاجئ ومخيمات مؤقتة لإيواء المتضررين القادمين من القصر الكبير، ومنعت الدخول إلى المدينة مع ارتفاع منسوب المياه في نهر لوكوس الذي غمر عدة أحياء.

وقُطعت الكهرباء عن أجزاء من المدينة، وصدرت أوامر للمدارس باستمرار الإغلاق حتى يوم السبت، بحسب وكالة رويترز.

وأفاد مسؤولون بأن الفيضانات نجمت في جزء منها عن المياه التي تم إطلاقها من سد وادي المخازن القريب، الذي بلغ طاقته الاستيعابية القصوى.

وقال رئيس السد محمد النعمي إن الحالة العامة للسد مستقرة رغم المستوى المرتفع الذي بلغته المياه، بفضل آليات تقنية دقيقة تم تفعيلها لتخفيف الضغط.

وأضاف النعمي -لموقع “أس أن آر تي نيوز” (رسمي)- أن السلطات المختصة "تعتمد على تفريغ المياه الزائدة بشكل متدرج عبر مفرغ الحمولة، إلى جانب استغلال معمل توليد الطاقة الكهرومائية التابع للسد، الذي يشتغل بطاقة في حدود 36 ميغاواط".

ونشر الجيش وحدات إنقاذ وشاحنات ومعدات وطواقم طبية ‌لدعم عمليات الإجلاء والإنقاذ، كما تم نقل السكان من المدينة بالحافلات.

وعرضت قناة الأولى التلفزيونية الحكومية ‌لقطات لطائرة مروحية تنقذ أربعة أشخاص كانوا محاصرين بسبب ⁠ارتفاع منسوب المياه في وادي ورغة بمنطقة وزان المجاورة.

وأنهت الأمطار الغزيرة جفافا دام سبع سنوات دفع المغرب إلى الاستثمار بكثافة في محطات تحلية المياه.

ويبلغ معدل ملء السدود الوطنية الآن ‍ما يقارب 62% مع وصول عدد من الخزانات الرئيسية إلى طاقاتها القصوى، وفقا للبيانات الرسمية.

وحتى الأربعاء، بلغ حجم مخزون الماء في سدود المملكة 9.26 مليارات متر مكعب، وهو معدل لم يسجل منذ يوليو/تموز 2019.