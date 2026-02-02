الإعلان عن 20 مخططا استيطانيا بالقدس خلال يناير

أفادت مصادر رسمية فلسطينية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي عن 20 مشروعا استيطانيا بمحافظة القدس.

وقالت محافظة القدس، في تقرير يلخص الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة المحتلة خلال الشهر الماضي إنها رصدت 20 مخططا استيطانيا في القدس، تم الإعلان عنها من الجهات المختصة الإسرائيلية.

وأوضحت أن 7 من بين المخططات تم إيداعها (تجاوزت مرحلة التخطيط) وتشمل بناء 571 وحدة استيطانية، بينما تمت المصادقة على 3 مخططات تشمل بناء 807 وحدات استيطانية، إلى جانب طرح مخططين للمناقصة يتضمنان بناء 3751 وحدة استيطانية.

وكانت المحافظة ذكرت في تقرير سنوي أن "اللجان التخطيطية" لسلطات الاحتلال درست 107 مخططات هيكلية، 41 مخططا خارج حدود بلدية الاحتلال، و66 في مستوطنات داخل الحدود التي رسمتها البلدية لمدينة القدس، خلال 2025.

ميدانيا، قالت المحافظة إن المستوطنين نفذوا خلال الشهر الماضي 53 اعتداء، منها "اعتداءات بالإيذاء الجسدي، واقتحام أراضٍ وممتلكات الفلسطينيين وتجمعات".

من جهة ثانية، أفادت المحافظة بأن قوات الاحتلال هدمت اليوم الاثنين 6 متاجر وإسطبلا للخيول بمنطقة واد الجهير شرق مدينة القدس.

ووفق تقرير المحافظة لشهر يناير/كانون الثاني فقد نفذ الاحتلال 86 عملية هدم وتجريف وأصدر 62 إخطار هدم أو إخلاء أو قرار بالمصادرة.