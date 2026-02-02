العراق.. مساع لاحتواء الخلافات بشأن انتخاب الرئيس وعودة المالكي

قال الأمين العام للإطار التنسيقي عباس العامري إن وفدا رفيع المستوى من الإطار، الذي يُعَد أكبر التحالفات السياسية الشيعية وأبرزها في العراق، سيتوجه اليوم الاثنين إلى إقليم كردستان العراق، في سبيل تقريب وجهات النظر بشأن الخلافات على انتخاب رئيس الجمهورية.

وأجَّل مجلس النواب العراقي، أمس الأحد، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية دون تحديد موعد جديد، وسط تعمُّق الخلافات السياسية بين الكتل المختلفة، خاصة بين الحزبين الكرديين (الاتحاد والديمقراطي).

وسيضم الوفد -وفق وكالة الأنباء العراقية- رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والقيادي في الإطار التنسيقي هادي العامري، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي.

خلافات بشأن عودة المالكي

وأفاد مراسل الجزيرة في بغداد سامر الكبيسي بأن قرار تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية جاء بسبب عدم توصُّل الحزبين الكرديين إلى الاتفاق على مرشح واحد للمنصب، وهو ما حال دون المضي في جلسة التصويت التي تتطلب حضور ثلثي أعضاء البرلمان.

ووفق مصادر نيابية، فإن الخلاف لا يقتصر على الاستحقاق الكردي، بل يمتد إلى الجدل الدائر بشأن ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة من الإطار التنسيقي، وهو ترشيح يواجه اعتراضات من قوى سنية بارزة وتحفظات من أطراف شيعية داخل الإطار نفسه.

وتحدثت تقارير إعلامية عراقية، أمس الأحد، عن نشوء خلافات داخل الإطار التنسيقي، مع إصرار نوري المالكي على الترشح لرئاسة الحكومة، رغم اعتراض الولايات المتحدة على ذلك.

وتشير القوى الرافضة إلى أن عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة تعيد إلى الأذهان مرحلة أزمات سياسية وأمنية عاشها العراق خلال ولايتيه السابقتين، في حين تبرز داخل بعض المكونات الشيعية مخاوف من تداعيات سياسية واقتصادية محتملة قد تنعكس على البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد هدد بقطع كل المساعدات عن العراق في حال اختيار المالكي رئيسا للحكومة.

وقبل أيام، وصف المالكي طلب واشنطن استبعاده من الترشح لرئاسة الوزراء بأنه تدخُّل سافر في الشؤون الداخلية لبلاده، كما رفضت الرئاسة العراقية وقوى سياسية ما قالت إنها تدخلات أمريكية.