الأمن السوري يدخل الحسكة ويتجه غدا إلى مطار القامشلي

دخلت وحدات من وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، إلى مدينة الحسكة (شمال شرق)، لأول مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، ومن المقرر تسلمها غدا مطار القامشلي، تنفيذا للاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وتنظيم قسد، بحسب قناة الإخبارية السورية.

وأفاد مراسل الجزيرة في محافظة الحسكة بأن طلائع قوات الأمن الداخلي دخلت إلى مركز مدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا، مضيفا أن قائد الأمن الداخلي العميد مروان العلي عقد اجتماعا مع قادة قوات "قسد"، لتنسيق عملية الانتشار الأمني داخل المحافظة.

وأوضحت وزارة الداخلية، عبر حساباتها الرسمية، أن دخول قواتها يأتي تمهيدا لبدء المرحلة التنفيذية من الاتفاق، واستلام المسؤوليات الأمنية بالكامل.

وأضافت أن هذا الإجراء "يهدف إلى ضمان انتقال انسيابي للوضع الأمني إلى إدارة مؤسسات الدولة، وحماية المواطنين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز الاستقرار وفق القوانين والأنظمة النافذة".

كما أعلن العلي أنه سيتم غدا تسلم مطار القامشلي، مضيفا في تصريح لمنصة سوريا الآن أن قوات "الأسايش" -الأمن الداخلي التابع لقوات قسد- ستصبح تابعة لوزارة الداخلية.

وقال العلي إن قوى الأمن الداخلي تمركزت داخل الحسكة، ولا سيما في مركز مرور المدينة، وستتم إزالة الحواجز وانسحاب القوات من المدن إلى ثكناتها العسكرية المحددة ضمن الاتفاق في المرحلة المقبلة.

وكان قائد الأمن الداخلي في الحسكة طلب من وحدات الأمن الداخلي ضرورة تنفيذ المهام الأمنية وفق الخطط المقررة، والتقيد التام بالقوانين والأنظمة، وضمان سير الإجراءات بانضباط، وحفظ الأمن والنظام العام، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

دخول عين العرب

كما دخلت وحدات من الأمن الداخلي منطقة الشيوخ جنوبي مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، تنفيذا للاتفاق المبرم مع تنظيم قسد.

وقالت وكالة الأناضول إن موكب قوى الأمن الداخلي ضم 8 مدرعات لنقل الجنود، و4 مركبات رباعية الدفع، وسيارات إسعاف ومحطات متنقلة لتأمين الاتصال.

ومنذ ساعات الصباح، كثفت قوات الأمن السوري استعداداتها تمهيدا لتنفيذ انتشارها في مدينتي عين العرب شمالا، والحسكة، بموجب الاتفاق الشامل.

وكانت مديرية إعلام حلب، أعلنت أنه بعد استكمال التحضيرات، بدأت قوات الأمن الداخلي الانتشار في ناحية الشيوخ، وممارسة مهامها الأمنية الموكلة إليها، على أن يستكمل انتشار باقي القوات في ناحية عين العرب خلال الساعات القادمة.

ولفتت المديرية إلى أن هذا الدخول يأتي تنفيذا للاتفاقية التي وقعها الرئيس أحمد الشرع مع قسد بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2026، والتي تقضي بإيقاف إطلاق النار والاندماج الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وذكرت الحكومة السورية في بيان لها الجمعة، أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقسد بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.

ويشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة.

كما ينص على تشكيل فرقة عسكرية تضم 3 ألوية من قوات قسد، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات عين العرب ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب شمالي البلاد.

ويتضمن الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين، وفق البيان الحكومي.

ويأتي الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرق البلاد، إثر خروقات قسد لاتفاقات سابقة مع الحكومة.