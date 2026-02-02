استمرار تدفق المهاجرين الأفارقة على سواحل شبوة اليمنية

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية دخول 200 مهاجر إثيوبي عبر سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة جنوبي البلاد، ليرتفع عدد الواصلين إلى المحافظة خلال شهر واحد إلى 900 مهاجر أفريقي.

وذكر موقع الوزارة أن شرطة المديرية أوضحت أن المهاجرين "وصلوا بطريقة غير شرعية على متن قارب تهريب إلى ساحل كيدة، برفقة أربعة بحّارة صوماليين".

وأضافت الوزارة أن استمرار تدفق المهاجرين من دول القرن الأفريقي إلى السواحل اليمنية يزيد من حجم التحديات الاقتصادية والأخطار الأمنية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بهذه الظاهرة، خاصة مع الظروف التي تمر بها البلاد.

وبحسب بيانات سابقة للوزارة، فقد دخل عبر سواحل محافظة شبوة أكثر من 700 مهاجر من القرن الأفريقي خلال المدة من 2 يناير/كانون الثاني المنقضي حتى 27 من الشهر ذاته.

وفي سياق متصل، قالت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير حديث إنها رصدت خلال عام 2025 وصول 110 آلاف و144 مهاجرا أفريقيا إلى اليمن.

وأوضحت أن 97% من هؤلاء المهاجرين يحملون الجنسية الإثيوبية، و3% منهم صوماليون، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تؤكد استمرار اليمن "دولة عبور رئيسية" نحو السعودية ودول الخليج.

ولفتت المنظمة إلى توقف تدفقات الهجرة خلال الأشهر من أبريل/نيسان إلى أوائل أغسطس/آب 2025، وهو ما يعني -بحسب تقديرها- أن العدد الحقيقي للواصلين خلال العام قد يكون أكثر من 110 آلاف مهاجر.

وخلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي وحده، وثَّقت المنظمة وصول نحو 22 ألف مهاجر من القرن الأفريقي إلى السواحل اليمنية، مقابل 17 ألفا في نوفمبر/تشرين الثاني.