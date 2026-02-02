إيران: توقيف 4 أجانب بتهمة المشاركة في الشغب

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، بتوقيف 4 أجانب لم تحدد جنسياتهم بتهمة "المشاركة في أعمال شغب"، وذلك بعدما هزت البلاد موجة احتجاجات في يناير/كانون الثاني المنصرم.

وقال التلفزيون "تم اعتقال هؤلاء الأفراد خلال عملية" في محافظة طهران، من دون أن يحدد تاريخ تنفيذ العملية، مضيفا أنه "خلال تفتيش حقيبة أحد المشتبه بهم، تم العثور على 4 قنابل صوتية يدوية الصنع، استخدمت في أعمال شغب واضطرابات في المنطقة".

وفي يناير، واجهت السلطات الإيرانية حركة احتجاج اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وسرعان ما اتخذت التحركات طابعا سياسيا، إذ رُفعت خلالها شعارات تطالب بإسقاط النظام.

وأسفرت الاضطرابات عن أكثر من 3 آلاف قتيل وفق الحصيلة الرسمية، في حين تقول السلطات إن معظم الضحايا من عناصر الأمن أو مدنيين قضوا على أيدي "إرهابيين".

في المقابل، تقول وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) -ومقرها في الولايات المتحدة– إنها وثقت مقتل 6713 شخصا من بينهم 137 قاصرا، أثناء الاحتجاجات، وإنها ما زالت تحقق في أكثر من 17 ألف حالة أخرى.

وتعلن السلطات يوميا عن اعتقالات لمن ‌يشتبه في أنهم قادوا الاحتجاجات. وقالت (هرانا)، إن السلطات اعتقلت ما يقرب من 50 ألف ‍شخص حتى الآن.