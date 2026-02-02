ألبانيزي: كفى تطبيعا للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، الاثنين، إنه ليس لإسرائيل أي حق بمنع أي شخص من دخول الأراضي الفلسطينية التي تحتلها.

وأضافت في منشور على منصة إكس "كفى تطبيعا للاحتلال غير الشرعي بالخضوع لإملاءاته".

وطالبت ألبانيزي باحترام قرار محكمة العدل الدولية وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، مضيفة "حان وقت العدالة الآن".

والجمعة، أشارت ألبانيزي إلى أن ما يجري في قطاع غزة لا يمكن وصفه بهدنة إنسانية، في ظل استمرار القتل والقصف من جانب إسرائيل، وغياب أبسط مقومات الحياة.

وأكدت المقررة الأممية أن القانون الدولي، كما أقرته أعلى محكمة في العالم، ينص على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس، غير قانوني ويجب أن يتوقف بشكل كامل ودون شروط، بما يشمل الوجود العسكري والاستيطان والسيطرة الاقتصادية.

وتعد ألبانيزي من أشد وأبرز منتقدي إسرائيل وحلفائها بحرب الإبادة التي شنتها على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما دفع الحكومة الإسرائيلية لإعلانها "شخصية غير مرغوب فيها" في عام 2024، كما اتهمها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بـ"معاداة السامية".