16 قتيلا في انهيار مبنى بمدينة كراتشي الباكستانية

قال مسؤولو الإنقاذ في باكستان، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 16 شخصا لقوا حتفهم، بينهم أطفال ونساء، وأُصيب آخرون بعد انفجار أسطوانة غاز في مبنى سكنى بمدينة كراتشي في إقليم السند، بينما كانت العائلات تُعدّ السحور خلال شهر رمضان.

وقال المتحدث باسم وكالة الإسعاف الإقليمية حسن خان لوكالة الصحافة الفرنسية "لقي 16 شخصا بينهم نساء وأطفال حتفهم، وأصيب 13 آخرون"، مشيرا إلى أن المبنى المكون من ثلاثة طوابق والواقع في ضاحية سولجر بازار المكتظة بالسكان انهار لسبب "مجهول"، إثر الانفجار الذي وقع قرابة الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي.

ورجّح مسؤول في البلدية أن يكون الانفجار قد وقع بسبب الغاز، لكنّ التحقيق سيُحدد ملابسات الحادث".

وأعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زارداري عن أسفه وتعازيه لأسر الضحايا، وأصدر أوامره للسلطات بضمان تلقّي المصابين أفضل علاج ممكن.

كما طالب باستكمال سريع لعمليات الإنقاذ، وحث حكومة إقليم السند على تطبيق قواعد البناء وفحص سلامة أسطوانات الغاز، وإجراء تحقيق للمساعدة في منع وقوع حوادث مماثلة.

حوادث مشابهة

في 27 يوليو/تموز من العام الماضي، انهار مبنى في حي لياري الفقير في كراتشي، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا وإصابة 10 آخرين.

وتشهد باكستان باستمرار حوادث انهيار للأسقف والمباني، ويعود ذلك أساسا إلى تدني معايير السلامة، واستخدام مواد بناء رديئة في هذا البلد الواقع جنوب آسيا، والذي يزيد عدد سكانه عن 240 مليون نسمة.

وفي كراتشي وحدها، أعلنت الحكومة أن حوالي 600 مبنى مهدد بالانهيار.

وتعاني المدينة، التي تضم أكثر من 20 مليون نسمة، من تردي وضع أبنيتها والتوسّع العمراني غير القانوني وتهالك البنية التحتية، فضلا عن مشاكل الاكتظاظ السكاني وضعف تطبيق قوانين البناء.