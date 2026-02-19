مصر.. 10 قتلى في حادث مروّع أول أيام رمضان

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأُصيب آخرون جراء حادث مروري مروّع في محافظة بورسعيد شمال مصر، اليوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات أن الحادث وقع إثر تصادم سيارة نقل ثقيل بسيارة ربع نقل كانت مُحمّلة بعدد من العمال على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.

ونقلت سيارات الإسعاف 10 جثث إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، كما نقلت اثنين من المصابين إلى مستشفى 30 يونيو.

وتبيّن من تحريات الشرطة أن السيارتين تصادما بسبب السرعة الزائدة، بينما أفاد الإعلام المحلي بأن بعض الجثث تناثرت إلى أشلاء من قوة التصادم.

وانتقلت قيادات تنفيذية وأمنية إلى موقع الحادث، وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد إصابات حوادث الطرق في مصر 76362 إصابة عام 2024 مقابل 71016 عام 2023 بنسبة ارتفاع 7.5%.

وبحسب البيانات الرسمية، سجلت مصر أكثر من 33 ألف حالة وفاة و315 ألف إصابة بسبب حوادث الطرق بين عامي 2019 و2023.

وذكر تقرير لرئاسة الوزراء أن مشروعات الطرق أدت لانخفاض أعداد الوفيات من حوادث السيارات، حيث تُوفي 5260 شخصا عام 2024، و5861 شخصا في عام 2023، مقابل 8211 في عام 2016.