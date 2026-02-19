لم تكن الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية في القدس، مجرد قراءة سياسية للواقع الذي يعيشه الاحتلال، بل بدت وكأنها إعلان صريح عن انتقال العقيدة الإسرائيلية نحو مرحلة تعتمد كليا على الترهيب والقوة الغاشمة.

في مستهل كلمته، وجّه بينيت رسالة للجمهور، قائلا "أريد أن أشارككم حقيقة غير سارة، لكنني أريد أن أكون واضحا جدا بشأنها. في هذه اللحظة، أؤكد أن ما يقرب من 7 من كل 10 فلسطينيين في غزة والسلطة الفلسطينية يريدون قتل جميع الإسرائيليين".

ومضى ليؤسس لما يمكن تسميته بـ"عقيدة الخوف" بديلا عن القبول الدولي، مضيفا "لذا علينا أن نبني الكثير من الأصول، حتى يحتاجوا إلينا كثيرا، لأنني توصلت إلى استنتاج واحد، إنهم لن يحبونا. الطموح بأن العالم سيحب إسرائيل لن يتحقق. ما نحتاجه هو أن يخشانا أعداؤنا، ويحترمنا أصدقاؤنا، ويحتاج إلينا الجميع.. لقد جربنا مسألة أحبونا لمدة 3000 عام تقريبا، ولم تنجح".

سجل حافل بالدم وتجريد الإنسانية

لا تبدو تصريحات بينيت الأخيرة نشازا عن مسيرته السياسية؛ فاستحضار مواقفه السابقة يكشف عن نمط متأصل يرتكز على التطرف وتغذية الكراهية وإلغاء إنسانية الفلسطينيين، حتى لو كانوا أطفالاً.

في عام 2013، أثارت صحيفة "هآرتس" ضجة واسعة عندما كشفت عن تصريح أدلى به بينيت -الذي كان يشغل حينها منصب وزير الاقتصاد- خلال اجتماع حكومي مغلق، حيث قال نصا "لقد قتلت الكثير من العرب في حياتي، ولا توجد مع ذلك أي مشكلة".

ورغم أن بينيت سارع لاحقا لنفي الصيغة الحرفية عبر منصة "إكس"،

مدعيا أنه كان يتحدث عن "الإرهابيين" فقط بقوله "أيها الكاذبون، لم أقل قط لقد قتلت الكثير من العرب، كنت أتحدث عن الإرهابيين ولا أعتذر عن ذلك"، فإن التسريبات الصحفية وشهادات الحاضرين في ذلك الوقت أكدت أن سياق الحديث كان عاما ولم يفرق بين مدني ومسلح، وهو ما ينسجم مع سجل مواقفه المتراكمة التي تلغي صفة البراءة عن الفلسطينيين بشكل جمعي.

هذا التوجه برز بشكل أكثر دموية خلال "مسيرات العودة" في غزة عام 2018. حينها، نشر بينيت صورا لفتية فلسطينيين وعلق عليها قائلا "إنهم ليسوا أطفالا في الثامنة. إنهم إرهابيون يحاولون قتل أطفالنا البالغين من العمر 8 سنوات. من جاء ليقتلك، بادِر بقتله".

والمفارقة هنا أن بينيت استند في ختام تغريدته إلى مقولة تلمودية شهيرة تُستخدم بكثرة في العقيدة العسكرية والأمنية الإسرائيلية لتبرير الضربات الاستباقية والقتل المباشر، وترجمتها الحرفية "من يأتي لقتلك، استيقظ مبكرا لقتله".

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته (2018)، صرح بينيت بأنه لو كان وزيرا للدفاع لأمر بسياسة "إطلاق النار بقصد القتل" ضد الفلسطينيين الذين يحاولون عبور الحدود بين إسرائيل وغزة.

وفي تلك المرحلة، كانت حصيلة هذه السياسات كارثية؛ إذ قتل الجنود الإسرائيليون ما لا يقل عن 217 متظاهرا، بينهم 48 طفلا، فيما أصيب 19109 فلسطينيين بينهم 4987 طفلا و864 سيدة، وفق مركز الميزان لحقوق الإنسان.

تدمير "أوسلو" وابتلاع الأرض

إلى جانب عقيدته الأمنية المتطرفة، يُعرف بينيت بأنه أحد أشرس معارضي حق تقرير المصير للفلسطينيين، فقد صرح مرارا برفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية، مقترحا بدلا من ذلك أن تقوم إسرائيل بضم حوالي 60% من الضفة الغربية من جانب واحد (المناطق التي خضعت لسيطرة إسرائيلية كاملة بموجب اتفاقيات أوسلو المؤقتة).

في عام 2013، قال لمجلة نيويوركر "سأبذل كل ما في وسعي، إلى الأبد، لمحاربة تأسيس دولة فلسطينية في أرض إسرائيل"، وفي العام ذاته تفاخر بمشروع الضم قائلا "أنا أؤيد تطبيق السيادة الإسرائيلية على المنطقة التي يعيش فيها 400 ألف (مستوطن) و70 ألف عربي فقط"، ساخرا في الوقت نفسه من المفاوضات التي قادتها إدارة أوباما واصفا إياها بأنها "مجرد مزحة".

ولم يكتفِ بالتصريحات، بل وثّق رؤيته في مقال رأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" عام 2014 بعنوان "بالنسبة لإسرائيل، حل الدولتين ليس حلا"، وفي يونيو/حزيران من نفس العام لخص إستراتيجيته بوضوح "أهم شيء في أرض إسرائيل هو البناء، البناء، البناء (المستوطنات)، مشكلتنا الرئيسية لا تزال تكمن في عدم رغبة قادة إسرائيل في القول بعبارة بسيطة إن أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل".

وتكتمل دائرة التطرف لدى بينيت برؤيته للمقدسات الإسلامية، فهو يدعو صراحة إلى زيادة السيطرة اليهودية على مجمع المسجد الأقصى (الحرم القدسي الشريف)، والذي تطلق عليه إسرائيل اسم "جبل الهيكل".

وفي فبراير/شباط 2014، وقف بينيت أمام الجمهور ذاته الذي يخاطبه اليوم (مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى)، ليؤكد لهم أن إسرائيل تحاول ممارسة سيطرة أكبر على الحرم القدسي، كاشفا أنه اتخذ بالفعل تدابير "تؤثر في النهاية على الجانب الشرقي من القدس، وسيشمل ذلك جبل الهيكل".

وهم الردع والإفلات من العقاب

أثارت تصريحات بينيت في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية بالقدس موجة من التفاعلات النقدية التي اعتبرت حديثه تكريسا لسياسة الحروب المفتوحة وإلغاء لأي أفق للسلام.

وفي هذا السياق، التقط المحلل السياسي يوسف منير الخلل المنطقي في هذه الإستراتيجية مسلطا الضوء على "وهم الردع"، حيث علق قائلا "تخيل حجم الوهم الذي يجعلك تعتقد أن الأمن سيتحقق من خلال جعل شعوب تفوقك عددا بمئات المرات تخشاك. هذه ليست سوى وصفة لحرب مستمرة، وتلك هي الرؤية الوحيدة التي يملكونها، حرب ودمار بلا نهاية".

ومن زاوية التحليل النفسي والسياسي، قرأ الكاتب طارق كيني شوا التصريحات من منطلق عقدة الاضطهاد التي تبرر العنف، موضحا أنه "بعيدا عن مدى سخافة عجز الإسرائيليين عن إدراك سبب خَلقهم لكل هؤلاء الأعداء، فإن قناعتهم المضللة بأنه لا يوجد ما يمكنهم فعله لإرضاء العالم هي في الواقع ما يُغذي تماديهم العنيف وإفلاتهم من العقاب"، مشيرا إلى أنهم يعتقدون أنهم "يخوضون حربا مقدسة لا يفهمها أحد سواهم".

وفي تفنيد عملي وتاريخي لادعاء بينيت بأن العالم لن يتقبل إسرائيل إلا بالخوف، استحضر الناشط في مجال السلام، جون ليندون، حقبة التسعينيات، مذكرا بأنه "خلال عملية أوسلو، اعترفت دول تمثل أكثر من 40% من سكان العالم بإسرائيل وأقامت معها علاقات دبلوماسية"، ومؤكدا أن تلك الدول "لم تفعل ذلك لأنها كانت تخشى إسرائيل، بل لأنها آمنت بأن إسرائيل تتجه أخيرا نحو السلام مع الفلسطينيين".