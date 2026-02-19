قطر تتعهد بمليار دولار دعما لجهود مجلس السلام

تعهدت دولة قطر بتقديم مليار دولار دعما لمهمة مجلس السلام المختص ببحث جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال كلمته في الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد في معهد الولايات المتحدة للسلام بواشنطن اليوم الخميس، إن المجلس تحت قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيدفع للتنفيذ الكامل لخطة الـ20 بندا لإنهاء الحرب في غزة.

من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي بدور الدبلوماسية القطرية، مؤكدا أن دولة قطر "تقوم بخير كبير وتساعدنا كثيرا".

ووصف ترمب، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الأول لمجلس السلام، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأنه "رجل رائع".

من جهته، قال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، إن "لدينا شراكة مذهلة مع قطر ومصر"، واصفا رئيس الوزراء القطري بـ"الرجل الاستثنائي".

كما توجّه المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، في كلمته خلال الاجتماع، بالشكر لكل من قطر ومصر وتركيا على دعمهم للمجلس.

وحضر الاجتماع عدد من القادة وممثلي نحو 40 دولة مشاركة بالمجلس.

10 مليارات لقطاع غزة

وخلال الاجتماع، أكد الرئيس الأمريكي التزام بلاده والمجتمع الدولي بجعل غزة "مكانا أفضل" وتحسين منظومة الحكم فيها، معلنا تخصيص 10 مليارات دولار لقطاع غزة عبر مجلس السلام.

وأوضح ترمب أن دولا عدة شاركت في تقديم أكثر من 7 مليارات دولار ضمن حزمة إنقاذ، معتبرا أن "كل دولار يُنفق في غزة هو استثمار في الأمل".

وقال الرئيس الأمريكي إن الحرب في غزة "انتهت"، وإن حركة حماس "ستسلم سلاحها وإلا ستتم مواجهتها بقساوة". وأوضح أن الحركة أسهمت بشكل كبير في جهود البحث عن جثث "الرهائن" داخل غزة.

إعلان

وكان ترمب قد أعلن في 16 يناير/كانون الثاني الماضي تشكيل "مجلس السلام" الذي يتزعمه، وذلك بناء على خطته المعلنة لإيقاف الحرب على غزة، والتي تبنّاها لاحقا مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم 2803 الذي صدر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، والمتعلق بترتيبات ما بعد وقف الحرب.

ومن المفترض أن يشرف مجلس السلام على إدارة المرحلة الانتقالية في غزة وتنسيق جهود إعادة الإعمار والمساعدات الدولية، وتوفير الدعم المالي الخاص بها، والمساهمة في ترتيبات أمنية انتقالية ونشر قوة استقرار دولية داخل قطاع غزة، مع دعم مسار سياسي أوسع للسلام في المنطقة.