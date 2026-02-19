الشرطة البريطانية تعتقل الأمير أندرو بعد فضيحة إبستين

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الشرطة البريطانية ألقت القبض على الأمير السابق أندرو ماونتباتن، مشيرة إلى أن سبب إلقاء القبض عليه، هو الاشتباه بارتكابه مخالفات أثناء توليه منصبا عاما.

وازدادت الضغوط على الأمير السابق (65 عاما)، الشقيق الأصغر للملك تشارلز الثالث، لضغوط لتقديم توضيحات بشأن ظهور اسمه في المجموعة الجديدة من وثائق ملفات إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية.

وتتضمن الوثائق الجديدة صورا للأمير راكعا فوق امرأة ملقاة على الأرض، ورسائل بريد إلكتروني يدعو فيها إبستين إلى قصر باكنغهام للتحدث معه "على انفراد".

وفي وقت سابق، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بمغادرة الأمير البريطاني السابق أندرو منزله الفاخر في قلعة وندسور الملكية إلى منزل ملكي آخر بشرقي بريطانيا، بعد التدقيق مجددا في صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث قرر تجريد شقيقه الأمير أندرو من جميع ألقابه الملكية، بما في ذلك لقب "الأمير" وطرده من مقر إقامته الملكي في "رويال لودج" بمدينة وندسور، في خطوة غير مسبوقة داخل العائلة المالكة البريطانية.

وأوضح بيان صادر عن القصر الملكي أن أندرو، البالغ من العمر 65 عاما، سيُعرف من الآن فصاعدا باسم "أندرو ماونتباتن وندسور" ولن يعرف كأمير، بعد أن كان قد تخلى في وقت سابق من الشهر الجاري عن لقب "دوق يورك".

ويأتي هذا القرار في أعقاب تزايد الضغوط على البلاط الملكي لإخراج الأمير من مقر إقامته في "رويال لودج" بعد تنازله عن استخدام لقب دوق يورك في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بسبب علاقته برجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين، الذي عُثر عليه ميتا داخل السجن عام 2019 قبل محاكمته بارتكاب جرائم جنسية.