عاجل.. سي إن إن عن مصادر: الجيش الأمريكي أبلغ البيت الأبيض بجاهزيته لضرب إيران اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع
Published On 19/2/2026|
آخر تحديث: 02:55 (توقيت مكة)
سي إن إن عن مصادر: الجيش الأمريكي أبلغ البيت الأبيض بجاهزيته لضرب إيران اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع.
سي إن إن عن مصادر: الرئيس ترمب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن ما إذا كان سيعطي أوامر بتوجيه ضربات لإيران.
سي إن إن عن مصدر: ترمب ناقش بشكل غير رسمي في جلسات خاصة خيارات مؤيدة وأخرى معارضة للعمل العسكري ضد إيران
سي إن إن عن مصدر: ترمب يواصل استطلاع آراء مستشاريه وحلفائه حول أفضل مسار للتحرك بشأن إيران
المصدر: الجزيرة