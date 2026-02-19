عاجل.. سي إن إن عن مصادر: الجيش الأمريكي أبلغ البيت الأبيض بجاهزيته لضرب إيران اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع

سي إن إن عن مصادر: الجيش الأمريكي أبلغ البيت الأبيض بجاهزيته لضرب إيران اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع.

سي إن إن عن مصادر: الرئيس ترمب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن ما إذا كان سيعطي أوامر بتوجيه ضربات لإيران.

سي إن إن عن مصدر: ترمب ناقش بشكل غير رسمي في جلسات خاصة خيارات مؤيدة وأخرى معارضة للعمل العسكري ضد إيران

سي إن إن عن مصدر: ترمب يواصل استطلاع آراء مستشاريه وحلفائه حول أفضل مسار للتحرك بشأن إيران

