أصدرت محكمة في سيول الخميس حكما بالسجن مدى الحياة على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في أواخر عام 2024 ومحاولته الاستيلاء على السلطة.

وقال القاضي جي غوي يون من محكمة سيول المركزية أثناء تلاوة الحكم "نحكم على يون بالسجن مدى الحياة"، بعدما أدانته المحكمة بتهمة قيادة تمرد، لتستبعد بذلك عقوبة الإعدام التي كانت النيابة العامة قد طالبت بها.

وكان يون قد أعلن في خطاب مفاجئ مساء الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2024 فرض الأحكام العرفية، وأمر الجيش بمحاصرة الجمعية الوطنية واقتحامها. لكن عددا كافيا من النواب تمكنوا من دخول القاعة وإقرار قرار يرفض هذا الاستيلاء على السلطة، ما أجبر الرئيس حينها على التراجع.

واستمرت تعليق السلطات المدنية ست ساعات فقط، غير أن هذه المحاولة أدت إلى أزمة سياسية عميقة وطويلة الأمد في البلاد. وفي أبريل/نيسان الماضي عُزل يون من منصبه على خلفية هذه الأحداث، ووقف أمام المحكمة وهو رهن الاحتجاز.

وأدانت المحكمة أيضا وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون في القضية نفسها، ومن المنتظر أن تصدر الأحكام بحق المتهمين الآخرين الذين حوكموا إلى جانب يون سوك يول في وقت لاحق.