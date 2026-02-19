غارديان: إدارة ترمب تخطط لبناء قاعدة عسكرية تضم 5000 جندي في غزة

قالت صحيفة غارديان البريطانية اليوم الخميس، إن وثائق وسجلات اطلعت عليها، تؤكد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تخطط لبناء قاعدة عسكرية في غزة لتكون مقرا لـ5 آلاف جندي من جنسيات مختلفة.

وبحسب الوثائق فإن المجمع يمتد على مساحة حوالي 350 فدانا ويخطط له كقاعدة لقوة متعددة الجنسيات، حيث تُعدّ هذه القوة جزءا من مجلس السلام المُنشأ حديثا في إطار خطة ترمب لوقف الحرب في غزة.

وتتضمن الخطط إنشاء موقع عسكري على مراحل، سيكون محاطا بـ26 برج مراقبة مدرعا محمولا على مقطورات، وميدانا للأسلحة الصغيرة، ومخابئ، ومستودعا للمعدات العسكرية اللازمة للعمليات، وسيُحاط بالكامل بأسلاك شائكة.

وبيّنت غارديان نقلا عن مصدر مطلع على الخطة، أنه تم إصدار وثيقة التعاقد لبناء القاعدة العسكرية من قبل مجلس السلام وتم إعدادها بمساعدة مسؤولي التعاقد الأمريكيين.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في 16 يناير/كانون الثاني تشكيل "مجلس السلام" برئاسته، وذلك بناء على خطته المعلنة لإيقاف الحرب على غزة، والتي تبنّاها لاحقا مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم 2803 الذي صدر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، والمتعلق بالأوضاع في القطاع وترتيبات ما بعد وقف الحرب.

ومن المفترض أن يشرف مجلس السلام على إدارة المرحلة الانتقالية في غزة وتنسيق جهود إعادة الإعمار والمساعدات الدولية، وتوفير الدعم المالي الخاص بها، والمساهمة في ترتيبات أمنية انتقالية ونشر قوة استقرار دولية داخل قطاع غزة، مع دعم مسار سياسي أوسع للسلام في المنطقة.