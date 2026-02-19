أخبار|تحقق|إيران

حظر جوي وتدريبات صاروخية.. ماذا يكشف أحدث إشعار ملاحي في إيران؟

Iranian navy conducts the "Velayat-90" naval wargames in the Strait of Hormuz in southern Iran on January 1, 2012. Iran defiantly announced that it had tested a new missile and made an advance in its nuclear programme after the United States unleashed extra sanctions that sent its currency to a record low. C0rbis NO.9 (Photo by Mohsen Shandiz/Corbis via Getty Images)
صورة أرشيفية من مناورات أجرتها البحرية الإيرانية في مضيق هرمز جنوبي البلاد (غيتي إيميجز)
Published On 19/2/2026

كشفت إشعارات ملاحية جوية عن إغلاق إيران مسارا محددا في مجالها الجوي، بهدف تنفيذ تدريبات صاروخية اليوم الخميس 19 فبراير/شباط 2026.

ووفقا لنص الإشعار الملاحي الذي يحمل الرمز "A0605/26″، وحللته "وحدة التحقيقات الرقمية" في شبكة الجزيرة، تنفذ طهران تدريباتها الصاروخية على مدار 10 ساعات متواصلة، بدءا من السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، ويشمل الإغلاق الجوي المنطقة المحددة من مستوى سطح الأرض وحتى ارتفاع 10 آلاف قدم (نحو 3000 متر).

وأظهر تحليل جغرافي أعده فريق التحقيقات أن مساحة المنطقة المخصصة للتدريبات تبلغ نحو 47.5 ألف كيلومتر مربع، حيث يمتد مسارها بطول 1139 كيلومترا، وبعرض يقارب 40 كيلومترا.

خريطة تمثيل جغرافي لنطاق ومساحة الحظر الجوي في إيران بموجب الإشعار الملاحي الأخير (الجزيرة – نوتام)

كما بيّن التحليل أن مسار الإشعار الملاحي يقطع أربع محافظات إيرانية، وهي يزد، وكرمان، وسيستان وبلوشستان، وهرمزكان، ليمتد بعد ذلك مسافة 65 كيلومترا داخل مياه خليج عُمان.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تصاعد ملحوظ للأنشطة العسكرية؛ إذ كشف تحليل سابق للجزيرة شمل 47 إشعارا ملاحيا أصدرتها طهران بين 5 يناير/كانون الثاني و15 فبراير/شباط 2026، أن أكثر من 67% منها ارتبطت بأنشطة عسكرية مباشرة، تضمنت مناورات، وتدريبات بالذخيرة الحية، وتفعيل مناطق للاستخدام الخاص.

وإشعار الملاحة الجوية، المعروف اختصارا بـ"نوتام" (NOTAM)، هو تنبيه رسمي تصدره سلطات الطيران المدني لإبلاغ الطيارين وشركات الطيران بأي تغييرات مؤقتة أو طارئة قد تؤثر في سلامة المجال الجوي.

خريطة مناطق محظور فيها الطيران في إيران لارتفاعات خاصة (المصدر: الجزيرة - نوتام)
خريطة مناطق محظور فيها الطيران في إيران بارتفاعات خاصة (المصدر: الجزيرة – نوتام)

وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد تصريحات أدلى بها مسؤول إيراني للجزيرة، كشف فيها أنه يجري التدريب عمليا على سيناريوهات متعددة لمواجهة أي هجوم أميركي على إيران.

وأكد المسؤول أن تنفيذ التهديدات الأخيرة التي أطلقها المرشد الإيراني علي خامنئي لواشنطن "بات جاهزا على المستوى العملياتي وفي المتناول".

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري تأكيده استعداد قواته لـ"إغلاق مضيق هرمز" إذا قرر كبار القادة الإيرانيين ذلك.

وتأتي هذه التطورات رغم تأكيد مسؤولين أمريكيين وإيرانيين إحراز تقدُّم في الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين البلدين، التي جرت الثلاثاء الماضي في سفارة سلطنة عمان بمدينة جنيف السويسرية.

المصدر: الجزيرة + وكالات

