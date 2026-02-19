بأول أيام رمضان.. الاحتلال يمنع إدخال وجبات الإفطار للصائمين بالأقصى

قالت محافظة القدس الفلسطينية إن سلطات الاحتلال منعت، مساء الأربعاء، إدخال وجبات الإفطار إلى المسجد الأقصى كما فرضت قيودا على المصلين قبيل صلاتي العشاء والتراويح.

وأضافت في بيان أن سلطات الاحتلال منعت إدخال وجبات الإفطار للصائمين في باحات المسجد الأقصى باليوم الأول من شهر رمضان، ومنها وجبات موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، والمواطنين الذين يأتون مع عائلاتهم للإفطار في باحات المسجد.

وأضافت أن قوات الاحتلال فرضت أيضا قيودا على الوصول إلى المسجد، ومنعت الشبان من الدخول عبر باب السلسلة قبيل موعد صلاتي العشاء والتراويح، في استمرار لسياسات التضييق على المصلين في المسجد.

وأدى عشرات الآلاف من المصلين صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى في اليوم الأول من شهر رمضان، في حين أدى المبعدون عنه الصلاة خارج أبوابه، وفق مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي.

ووفق محافظة القدس، فإن سلطات الاحتلال أقدمت في الآونة الأخيرة على إبعاد عدد كبير من المقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك لمُدد مختلفة، إلى جانب تشديد إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة وفي منطقة باب العامود، للتضييق على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.

وأشارت إلى استمرار إصدار قرارات الإبعاد التي شملت اليوم الأربعاء اثنين من المقدسيين، هما جهاد السلايمة ومحمد موسى عودة.

ووفق معطيات المحافظة، فقد شملت قرارات الإبعاد أكثر من 250 مقدسيا منذ مطلع العام الجاري.

وأشارت المحافظة إلى قرار سلطات الاحتلال منع وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى القدس، وتحديد المسموح لهم بعشرة آلاف بشرط أن يكون ممن تجاوزوا سن 55 عاما من الرجال و50 عاما من النساء، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لحرية العبادة التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية، ومحاولة لتحويل حق ديني أصيل إلى امتياز خاضع لاشتراطات أمنية تفرضها سلطة الاحتلال".

من جهة أخرى، أفادت المحافظة بأن سلطات الاحتلال أبلغت الشاب عرين الزعانين بقرار يمنعه من ممارسة مهنة المسحراتي في حي وادي الجوز بمدينة القدس، مشيرة إلى أنه يواظب على إحياء هذه العادة الرمضانية منذ سنوات.