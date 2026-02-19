"القانون يجب أن يأخذ مجراه".. أول تعليق لملك بريطانيا على اعتقال شقيقه أندرو

قال الملك تشارلز الثالث، الخميس، إنه تلقى "ببالغ القلق" نبأ اعتقال شقيقه الأصغر، الأمير السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، مؤكدا أن "القانون يجب أن يأخذ مجراه".

وأضاف أن التحقيقات ستتم بطريقة "كاملة وعادلة ومناسبة من قِبل السلطات المختصة"، مشيرا إلى أنه لن يدلي بمزيد من التعليقات في الوقت الحالي.

وألقت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، القبض على الأمير السابق أندرو، الابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية، للاشتباه في ارتكابه مخالفات خلال توليه منصبا عاما.

وأوضحت الشرطة البريطانية أن المعتقل في العقد السابع من العمر يشتبه في ارتكابه مخالفات خلال توليه منصبا عاما، لكنها لم تكشف عن اسمه التزاما بالقوانين البريطانية المعمول بها.

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن المعتقل هو الأمير أندرو، وأن الاتهامات تتعلّق بعلاقته برجل الأعمال الأمريكي المتهم بالمتاجرة بالقاصرات جيفري إبستين، وأن سوء السلوك المشار إليه يشمل إرسال وثائق حكومية سرية إليه.

وأظهرت الوثائق الجديدة المنشورة من ⁠الحكومة الأمريكية في الآونة ⁠الأخيرة صورا للأمير راكعا فوق امرأة ملقاة على الأرض، ورسائل بريد إلكتروني يدعو فيها إبستين إلى قصر باكنغهام للتحدث معه "على انفراد".

وفي وقت سابق، أفادت "بي بي سي" بمغادرة الأمير البريطاني السابق أندرو منزله الفاخر في قلعة وندسور الملكية في إنجلترا إلى منزل ملكي آخر شرقي بريطانيا، بعد التدقيق مجددا في صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث قرر تجريد شقيقه الأمير أندرو من جميع ألقابه الملكية، بما في ذلك لقب "الأمير"، في خطوة غير مسبوقة داخل العائلة المالكة البريطانية.