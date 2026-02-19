العثور على جثث 3 بحارة سنغاليين بعد غرق زورقهم شمال البلاد

أعلن الجيش في السنغال العثور على جثث 3 من عناصر البحرية كانوا في عداد المفقودين منذ 12 فبراير/شباط الحالي، إثر انقلاب زورقهم عند مصب نهر السنغال شمال البلاد. وقالت إدارة الإعلام بالقوات المسلحة في بيان إن "عمليات البحث أسفرت عن العثور على ثلاث جثث تعود للبحارة المفقودين"، مؤكدة استمرار التحقيقات في ملابسات الحادث.

وكان الجيش قد أعلن الأسبوع الماضي فقدان 3 بحارة بعد انقلاب زورقهم أثناء مهمة ربط في منطقة مصب النهر، مشيرا إلى أن الحادث وقع بسبب "أمواج عاتية ناجمة عن تدهور الأحوال الجوية". وأوضح البيان أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 10 ناجين، إضافة إلى العثور على حطام الزورق.

ويعد نهر السنغال الذي يشكل الحدود الطبيعية بين البلاد وموريتانيا شمالا، أحد أهم المجاري المائية في المنطقة، إذ يصب في المحيط الأطلسي قرب مدينة سانت لويس التاريخية.