أبرز ما قيل في مجلس الأمن عشية انعقاد مجلس السلام

عقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، اجتماعا وزاريا خُصص لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وذلك قبل أن يتوجه قادة العالم إلى واشنطن لمناقشة مستقبل الأراضي الفلسطينية في أول اجتماع لمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وترأست وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر الجلسة، وقالت إن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشا وهناك انتهاكات للاتفاق من الجانبين.

وقال المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن الدولي مايك والتز إن قوة حفظ السلام المكونة من آلاف الجنود ستحافظ على السلام وتسهم في إيجاد بيئة خالية من الإرهاب، على حد تعبيره.

كما أجمع ممثلو دول أخرى، من وزراء خارجية ومندوبين بمجلس الأمن، على إدانة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، وطالبوا بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وما يلي أهم المداخلات التي شهدتها جلسة مجلس الأمن الدولي:

وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر:

لدينا فرصة لإنهاء العنف والمعاناة وتحقيق سلام وأمن دائمين في الشرق الأوسط

نشكر الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا على الإسهام في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة

لتحقيق المرحلة الثانية يجب نزع سلاح حماس وألا يكون لها دور في إدارة القطاع

وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشا ورأينا انتهاكات للاتفاق من الجانبين

انتهاكات وقف إطلاق النار تقوض خطة الرئيس ترمب للسلام

يجب منع زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية والحفاظ على الدولة الفلسطينية

ينبغي نشر قوات الاستقرار الدولية وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة

يجب معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة

رفع مستوى المساعدات لقطاع غزة غير ممكن إلا برفع مزيد من القيود الإسرائيلية

نرى توسعا للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية واعتداءات ضد الفلسطينيين

الأمن لا يمكن أن يتحقق من خلال احتلال أزلي يحرم الفلسطينيين من الأمن والسيادة

المندوب الأمريكي في مجلس الأمن مايك والتز:

على حماس التخلي عن سلاحها وتدمير قدراتها ولن يكون هناك هجوم مماثل لـ7 أكتوبر

قوة حفظ السلام ستحافظ على السلام والأمن في غزة

ندعو كل الأطراف إلى دعم مجلس السلام الخاص بغزة

مجلس السلام الذي سينعقد الخميس سيركز على تحقيق الأمن

مجلس السلام سيعلن عن تعهدات بقيمة 5 مليارات دولار من أجل إعادة الإعمار

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور:

هدف إسرائيل كان دوما إزالة الفلسطينيين والسيطرة على الأراضي الفلسطينية

الاستيطان وإرهاب المستوطنين وهدم المنازل كلها تخدم هدفا هو الضم

فلسطين تعود للفلسطينيين وهي ليست للسيطرة أو البيع

الضم هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وأسس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة

القرارات الإسرائيلية الأخيرة تعني أننا وصلنا إلى نهاية الطريق

الحكومة الإسرائيلية تسعى لانفجار في الضفة الغربية ولذلك تتخذ هذه القرارات

مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة علياء آل ثاني:

هذا التصعيد في الضفة الغربية يأتي في مرحلة حرجة بعد الإعلان عن البدء بالمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار

ندين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار

ندعو لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والشروع بالتعافي وإعادة الإعمار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي:

يتعين وقف انتهاكات وقف إطلاق النار في قطاع غزة

ندين بأشد العبارات القرارات الإسرائيلية لترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة

نطالب إسرائيل بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي:

يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون إعاقة

يجب أن نقف معا ضد الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار

تبقي المنطقة وشعوبها بمن فيهم الفلسطينيون والإسرائيليون أسرى الصراع

في الوقت الذي نعمل فيه جميعا على إنهاء الكارثة في غزة، لا يمكن السماح بتفجر كارثة أخرى

المندوب الفرنسي جيروم بونافون:

ندين القرار الإسرائيلي الأخير بشأن توسيع حكم إسرائيل في الضفة الغربية

الضفة الغربية تعيش وضعا خطيرا غير مسبوق ومستقبلها مرتبط بمستقبل غزة

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل:

السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل هو تثبيت كامل لوقف اطلاق النار ومنع الضم والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة

لقد حان الوقت لفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية

المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا:

الاجتماع ينعقد في ظروف خطيرة تسببت فيها القرارات غير المسؤولة من إسرائيل

ما يحصل هو محاولة من إسرائيل لفرض تغيير للوضع القائم في الضفة الغربية

وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار:

لدينا جهود دبلوماسية مكثفة لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة ورفع المعاناة وإنهاء النزاع

قرارات إسرائيل التوسعية غير قانونية ومقلقة للغاية

قرارات إسرائيل التوسعية في الضفة الغربية تنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن

منذ وقف إطلاق النار بغزة قُتل مئات الفلسطينيين وحجم المساعدات غير كاف

يجب احترام وقف إطلاق النار والالتزام بالقرارات الدولية

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر:

الحقيقة بسيطة وهي أننا السكان الأصليون لأرض إسرائيل

الوجود اليهودي في أرضنا التاريخية لا ينتهك القانون الدولي

هل سألتم أنفسكم: لماذا يركز الجميع على اجتماع مجلس السلام وليس اجتماع مجلس الأمن؟