هبوط أول طائرة ركاب أوروبية في كاراكاس منذ اختطاف مادورو

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة "إير يوروبا" الإسبانية في فنزويلا أمس الثلاثاء، لتكون بذلك أول رحلة تجارية أوروبية تصل إلى البلاد منذ اختطاف الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو.

وحسب موقع إلكتروني لتتبع الرحلات الجوية، هبطت طائرة "إير يورويا" من طراز "بوينغ 787 دريملاينر في مطار سيمون بوليفار الدولي قرب كاراكاس عند الساعة الـ9 مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش).

وتوقفت عديد من شركات الطيران الدولية عن تسيير رحلات إلى فنزويلا بعد تحذير الولايات المتحدة أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من احتمال قيامها بنشاط عسكري هناك، قبل عمليتها العسكرية المفاجئة ضد مادورو في الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي.

وبعد اختطاف مادورو، أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب علاقة تعاون مع الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز. وفي أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، دعا ترمب إلى استئناف الرحلات الجوية إلى فنزويلا.

وبينما بدأت شركة الطيران الإسبانية "إيبيريا" بتقييم أمني قبل الإعلان عن استئناف رحلاتها، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام، أعلنت شركة "تاب" البرتغالية أنها ستستأنف رحلاتها، في حين استأنفت شركتا "أفيانكا" الكولومبية و"كوبا" البنمية عملياتهما بالفعل.

وفي محاولة لتشجيع الرحلات الجوية الأمريكية، رفعت إدارة ترمب الحظر الذي كان مفروضا على الشركات الأمريكية منذ 2019 لتسيير رحلات إلى فنزويلا.