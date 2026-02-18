هآرتس: جندي وحيد فقط اتهم بنهب ممتلكات فلسطينية في حرب غزة

قدم الجيش الإسرائيلي لائحة اتهام واحدة ضد جندي اتهم بالنهب خلال مشاركته بحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وحصلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على بيانات من الجيش الإسرائيلي تفيد بتوجيه لائحة اتهام واحدة ضد جندي اتهم بالنهب في إطار صفقة "إقرار بالذنب".

وبموجب اتفاق "الإقرار بالذنب" حكمت المحكمة العسكرية على الجندي الاحتياطي بالسجن 60 يوما و30 يوما بالخدمة العسكرية المجتمعية، وفق الصحيفة.

غيض من فيض

وذكرت الصحيفة أن هذه الحالة لا تمثل "سوى غيض من فيض" في ضوء مقاطع فيديو على وسائل التواصل تُظهر جنودا يُخربون وينهبون ممتلكات فلسطينية.

وقالت "على الرغم من حالات النهب وتدمير الممتلكات المتعددة التي ارتكبها جنود إسرائيليون خلال العمليات البرية في غزة ولبنان، لم تُسفر سوى حالة واحدة عن توجيه اتهام جنائي".

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي دخل اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ بعد حرب إبادة استمرت عامين وتجاوزت حصيلة ضحاياها 72 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، بجانب دمار هائل طال 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.