ملك الدانمارك يدعم غرينلاند في وجه مطامع ترمب

وصل ملك الدانمارك فريدريك العاشر، اليوم الأربعاء، إلى غرينلاند في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، في دعم للإقليم الدانماركي ذي الحكم الذاتي وسط مطامع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المعلنة بالاستيلاء عليه.

وأدت تهديدات ترمب بالسيطرة على الجزيرة القطبية الشاسعة والغنية بالمعادن، حتى لو استلزم الأمر استخدام القوة، إلى توتر في العلاقات بين واشنطن وكوبنهاغن، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي(الناتو).

وكان القصر الملكي الدانماركي قد أعلن عن هذه الزيارة في أواخر يناير/كانون الثاني، حين أعرب الملك فريديريك (57 عاما) عن تضامنه مع الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة.

تأتي هذه الزيارة بعد أن بدأت غرينلاند والدانمارك والولايات المتحدة في أواخر الشهر الماضي محادثات دبلوماسية لحل الأزمة، بعد توتر داخل الناتو على مدى أشهر بسبب تصريحات ترمب المتكررة.

وقالت رئيسة وزراء الدانمارك يوم الجمعة إنها عقدت اجتماعا بنّاء هي ورئيس وزراء غرينلاند مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لكنها حذرت من أن رغبة ترمب في ضم غرينلاند لم تتغير.

وتشمل زيارة الملك إحدى المدارس وكذلك مقر قيادة القطب الشمالي المشتركة الدانماركية في نوك، بالإضافة إلى شركة رويال غرينلاند، وهي أكبر شركة منتجة للمأكولات البحرية في الجزيرة.

ويصر ترمب على أن غرينلاند حيوية لأمن الولايات المتحدة وحلف الناتو في مواجهة روسيا والصين، وسط تنافس القوى العظمى على تحقيق مكاسب إستراتيجية في هذه المنطقة التي تتكشف شيئا فشيئا مع ذوبان الجليد.

وتشكلت مجموعة عمل مشتركة بين الولايات المتحدة والدانمارك وغرينلاند لمناقشة مخاوف واشنطن الأمنية في القطب الشمالي، إلا أن تفاصيلها لم تعلن بعد.