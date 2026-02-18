مساع أمريكية لدى موريشيوس لتعزيز قاعدة دييغو غارسيا

أعلنت الولايات المتحدة عزمها، أنها ستجري محادثات مع موريشيوس بشأن الإبقاء على وجودها العسكري في أرخبيل تشاغوس الذي تعمل بريطانيا على إعادته للدولة الجزيرة بموجب اتفاق سبق أن ندد به الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وفي بيان لها أمس الثلاثاء ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعقد محادثات تستمر 3 أيام الأسبوع المقبل في بورت لويس، عاصمة موريشيوس، بشأن "قاعدة دييغو غارسيا" الإستراتيجية على جزر تشاغوس في المحيط الهندي.

وأوضحت أن المحادثات ستتناول "التنفيذ الفعال لترتيبات أمنية للقاعدة لضمان تشغيلها بشكل آمن على المدى الطويل"، مشيرة إلى أنها ستجري أيضا مباحثات مع بريطانيا بهذا الشأن.

وحسب بيان الخارجية الأمريكية "تؤيد الولايات المتحدة قرار المملكة المتحدة بالمضي قدما في اتفاقها مع موريشيوس بشأن أرخبيل تشاغوس".

وكانت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر العمالية قد توصلت في مايو/أيار الماضي إلى اتفاق لإعادة جزر تشاغوس إلى موريشيوس، المستعمرة البريطانية السابقة، واستئجار أراضي القاعدة الأمريكية البريطانية المشتركة على أراضي الأرخبيل مدة قرن.

وبينما رحب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في البداية باتفاق إعادة الجزر ووصفه بأنه "تاريخي"، اعتبره ترمب لاحقا "عملا في غاية الحماقة" يظهر لماذا يجب على الولايات المتحدة غزو غرينلاند والاستيلاء عليها من حليفتها الدانمارك، لكن ترمب تراجع لاحقا وأعلن قبوله للاتفاق بعد التحدث مع ستارمر.

يذكر أن بريطانيا احتفظت بالسيطرة على جزر تشاغوس بعد استقلال موريشيوس عن بريطانيا في ستينيات القرن الماضي، وهجّرت الآلاف من سكانها فرفعوا عليها دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض.