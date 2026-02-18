عاجل,
عاجل | وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية: غزة لم تنعم بعد بالسلام

Published On 18/2/2026
آخر تحديث: 23:43 (توقيت مكة)

وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية:

  • يجب فتح معبر رفح في الاتجاهين
  • يجب أن تنصب جهودنا على ترسيخ وقف إطلاق النار بغزة وتخفيف معاناة السكان
  • يجب زيادة دخول المساعدات إلى قطاع غزة
  • يجب المضي قدما بجهود المسار السياسي لتحقيق حل الدولتين
  • يجب أن تتحد جهودنا لنعزز وقف إطلاق النار في غزة
  • كل المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية لا تتمتع بأي شرعية قانونية
  • قلقون من قرار إسرائيل السماح بسلسلة تدابير ونقل صلاحيات في الضفة الغربية
  • نشهد ضما فعليا تدريجيا للضفة الغربية
  • الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة تتدهور بسرعة وإسرائيل تواصل عملياتها
  • غزة لم تنعم بعد بالسلام رغم وقف إطلاق النار والجيش الإسرائيلي كثف ضرباته
  • أغلبية سكان غزة لا تزال نازحة وتواصل تحمل ظروف معيشية قاسية للغاية

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

