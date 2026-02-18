عاجلعاجل,
عاجل | وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية: غزة لم تنعم بعد بالسلام
Published On 18/2/2026|
آخر تحديث: 23:22 (توقيت مكة)
وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية:
- يجب فتح معبر رفح في الاتجاهين
- يجب أن تنصب جهودنا على ترسيخ وقف إطلاق النار بغزة وتخفيف معاناة السكان
- يجب زيادة دخول المساعدات إلى قطاع غزة
- يجب المضي قدما بجهود المسار السياسي لتحقيق حل الدولتين
- يجب أن تتحد جهودنا لنعزز وقف إطلاق النار في غزة
- كل المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية لا تتمتع بأي شرعية قانونية
- قلقون من قرار إسرائيل السماح بسلسلة تدابير ونقل صلاحيات في الضفة الغربية
- نشهد ضما فعليا تدريجيا للضفة الغربية
- الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة تتدهور بسرعة وإسرائيل تواصل عملياتها
- غزة لم تنعم بعد بالسلام رغم وقف إطلاق النار والجيش الإسرائيلي كثف ضرباته
- أغلبية سكان غزة لا تزال نازحة وتواصل تحمل ظروف معيشية قاسية للغاية
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة