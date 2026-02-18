عاجل,
عاجل | مجمع ناصر الطبي: شهيد بنيران جيش الاحتلال داخل مناطق انتشاره شرقي مدينة خان يونس

Published On 18/2/2026
آخر تحديث: 19:42 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

