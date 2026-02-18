مقتل جندي إسرائيلي بنيران صديقة في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده من وحدة الاستطلاع التابعة للواء المظليين إثر إصابته بنيران صديقة خلال عملية عسكرية داخل الخط الأصفر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة الليلة الماضية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجندي عوفري يافه قُتل قبيل الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، بعدما اشتبهت قوة إسرائيلية أخرى في أن المجموعة التي كان ينتمي إليها عناصر معادية، فأطلقت النار باتجاهها.

وبحسب التفاصيل الأولية التي نشرتها الإذاعة، فقد خرجت قوتان من لواء المظليين لتنفيذ عملية تمشيط وتطهير مبان في ما يُعرف بمناطق "الخط الأصفر".

وأثناء تنفيذ المهمة، أخطأت إحدى القوتين في تشخيص القوة الأخرى، ففتحت نيرانها نحوها، ما أسفر عن إصابة الجندي إصابة حرجة.

وأوضح الجيش أن طاقم إخلاء طبي استُدعي إلى موقع الحادثة، لكنّ الجندي فارق الحياة خلال عملية الإجلاء قبل وصوله إلى المستشفى.

وقال جيش الاحتلال إن تحقيقا داخليا فُتح للوقوف على ملابسات الحادثة.

وفي يوليو/تموز من العام المنصرم، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 72 عسكريا إسرائيليا قُتلوا في ما تصفه المؤسسة العسكرية بـ"الحوادث العملياتية" منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شملت هذه الحوادث نيرانا صديقة، وانفجار ذخائر، وحوادث عمل ميدانية، وحالات دهس داخلية خلال العمليات.