صحيفة إسرائيلية: حشد أمريكي غير مسبوق بالمنطقة ينذر بمواجهة عسكرية

نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" تقريرا للكاتب والمحلل العسكري دودي كوغان تناولت فيه تفاصيل الحشد العسكري الأمريكي غير المسبوق في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واحتمالات الانزلاق إلى مواجهة واسعة النطاق.

وقالت الصحيفة إن "الحشد الأمريكي غير مسبوق بالمنطقة، يؤكد أن المواجهة العسكرية مع إيران ليست مستبعدة".

وأفاد التقرير بأن حاملة الطائرات الأمريكية (جيرالد فورد) غادرت البحر الكاريبي متجهة إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى زميلتها (أبراهام لينكولن)، التي تنشط منذ أواخر يناير/كانون الثاني في بحر العرب، في خطوة تعكس تعزيزا كبيرا للحضور البحري الأمريكي في المنطقة.

مدمرات وسفن وأنظمة دفاعية

ويشمل هذا الانتشار -بحسب الصحيفة الإسرائيلية- عددا كبيرا من المدمرات والسفن القتالية المجهزة بأنظمة متقدمة، والموزعة بين الخليج العربي والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

ولا تقتصر هذه التحصينات على الأساطيل البحرية، فوفقا لبيانات تتبع الرحلات الجوية المتاحة وتحليلات الاستخبارات مفتوحة المصدر استندت إليها الصحيفة، أقلعت مقاتلات "إف 16″ و"إف 22" من الولايات المتحدة وعبرت أوروبا برفقة طائرات تزود بالوقود جويا.

المدمرات والسفن الأمريكية المزودة بأنظمة دفاع متقدمة توزعت بين الخليج العربي والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط

عشرات المقاتلات

كما وردت أنباء عن وصول 18 مقاتلة من طراز "إف-35″، أمس، وأفاد موقع أكسيوس الإخباري بنقل أكثر من 50 طائرة مقاتلة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ما أكده مصدر أمريكي رسمي.

وأشار كوغان في تقريره إلى أن قواعد أمريكية عدة في المنطقة استقبلت هذه التعزيزات العسكرية، إلى جانب نشر منظومات دفاع جوي من طرازي باتريوت وثاد تحسبا لأي رد انتقامي محتمل، لا سيما في حال توجيه ضربة لإيران.