صحف عالمية: نتنياهو يضلل ترمب وتخوف من انفجار حرب بالخليج

تناولت صحف ومواقع عالمية تصاعد التوتر المرتبط بالملف الإيراني، بين إشارات دبلوماسية وُصفت بالبناءة في جنيف وتحذيرات من انهيار المسار التفاوضي، وسط انتقادات أمريكية لاتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتضليل الرئيس دونالد ترمب بشأن إيران.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا للكاتب توماس فريدمان هاجم فيه نتنياهو بشدة، معتبرا أنه يوجّه تركيز ترمب نحو إيران للتغطية على سياساته في غزة والضفة الغربية والداخل الإسرائيلي، بما يخدم استمراره السياسي.

ويرى فريدمان أن إبقاء الإدارة الأمريكية منشغلة بالتهديد الإيراني يعرّض المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط للخطر، بل ويهدد أمن اليهود عالميا، محذرا من أن السماح لنتنياهو بالإفلات من المساءلة سيجعل واشنطن شريكة في تداعيات سياساته.

في سياق موازٍ، نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر دبلوماسية أن مسؤولين إيرانيين أشاروا خلال محادثات مع دبلوماسيين إقليميين إلى إمكانية تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة تصل إلى 3 سنوات، لكن الصحيفة اعتبرت أن الخطوة لن تمثل تحولا جذريا.

وأوضحت الصحيفة أن إيران كانت قد أوقفت التخصيب عمليا عقب الغارات الأمريكية على منشآتها النووية الصيف الماضي، في حين يتطلع دبلوماسيون إلى خطة أوسع تشمل التزاما بعدم الاعتداء، وصولا إلى تفاهمات تجارية محتملة بين طهران وواشنطن.

بدوره، أبدى نائب وزير الخارجية الإيراني حامد قنبري استعدادا لمناقشة إقامة علاقات تجارية مع الولايات المتحدة في حال رفع العقوبات، في إشارة إلى مقاربة تتجاوز الإطار النووي نحو مسار اقتصادي أوسع.

تفاؤل حذر

من جهته، حذّر موقع ناشونال إنترست من أن أجواء التفاؤل التي أعقبت جولة محادثات جنيف رغم وصفها بالبناءة لا تخفي عمق الخلافات بين الطرفين، متسائلا عمّا إذا كان المسار الحالي يمثل اختراقا حقيقيا أم تكرارا لتجارب سابقة.

إعلان

وأشار الموقع إلى أن فشل المحادثات قد يفتح الباب أمام ضربات جوية أو تصعيد عبر الوكلاء، بل وربما حرب أوسع في الخليج، مؤكدا أن تجنب الانفجار يتطلب مرونة متبادلة وتخفيفا تدريجيا للعقوبات وتسوية بشأن تخصيب خاضع للرقابة.

أما جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فنقلت عن مصادر حديثها عن نقاش مثمر في جنيف، مع إقرار بوجود فجوات كبيرة. وأكد مسؤول أمريكي للصحيفة إحراز تقدم أولي، لكنه أشار إلى أن تفاصيل عديدة لا تزال قيد البحث.

وأضاف المسؤول أن الإيرانيين تعهدوا بالعودة خلال أسبوعين بمقترحات مفصلة لسد الفجوات المتبقية، ما يعكس استمرار الرهان على المسار التفاوضي رغم الهواجس المتزايدة.

عوز شديد

في سياق آخر، تناولت إندبندنت البريطانية دخول شهر رمضان على قطاع غزة وسط عوز شديد خلّفته الحرب الإسرائيلية، ونقلت عن فلسطينيين شكاوى من نقص السلع وارتفاع أسعارها، إضافة إلى اضطرار كثيرين لقضاء الشهر في الخيام وبين الأنقاض.

كما أوردت الغارديان شهادات لأطباء في بريطانيا والولايات المتحدة قالوا إن إسرائيل منعت عودتهم إلى غزة، مرجحين أن يكون المنع مرتبطا بشهاداتهم حول الوضع الإنساني هناك، في ظل التزامات قانونية دولية بتسهيل مرور المساعدات.

وفي ملف دولي آخر، رأت فورين بوليسي أن اتفاقية التجارة المؤقتة بين الهند والولايات المتحدة قد لا تكون كافية لترميم فجوة الثقة بين البلدين، رغم إمكانية معالجة الخلافات الفنية والمضي في التنفيذ.

وأضافت المجلة أن الشكوك المتبادلة التي وسمت العلاقات خلال الحرب الباردة تعود مجددا، في حين ينظر كثيرون في الهند إلى الاتفاقية بوصفها أداة لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية أكثر من كونها شراكة إستراتيجية راسخة.