رئيس وزراء قطر يصل إلى فنزويلا في زيارة رسمية لتعزيز التعاون الإستراتيجي

وصل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى كاراكاس، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية إلى فنزويلا.

وأعلنت الرئاسة الفنزويلية أن وزير الخارجية إيفان خيل ترأّس وفد استقبال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، مؤكدة أن الزيارة ستشهد جدول أعمال رفيع المستوى يهدف إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين.

كما أشارت الرئاسة إلى العلاقات التاريخية التي تربط دولة قطر بفنزويلا، مؤكدة مواصلة تطويرها في إطار جهود الرئيسة المؤقتة الحالية ديلسي رودريغيز لتعزيز السلام والتنمية.