حزب "فرنسا الأبية" يخلي مقره في باريس بعد تهديد بوجود قنبلة

أعلن حزب "فرنسا الأبية" اليساري -اليوم الأربعاء- أنه اضطر إلى إخلاء مقره الرئيسي في باريس بعد تلقيه "تهديدا بوجود قنبلة"، وذلك عقب تحميله جزئيا مسؤولية مقتل ناشط يميني متطرف في مدينة ليون.

وقال منسّق الحزب مانويل بومبار عبر منصة إكس: "تم إخلاء المقر الوطني لحزب فرنسا الأبية للتو بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة. وقوات الشرطة في المكان. وجميع الموظفين والناشطين بخير".

وأمس الثلاثاء، ألقت السلطات الفرنسية القبض على 9 أشخاص، على خلفية مقتل طالب ينتمي إلى الحزب اليمين المتطرف.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المدعي العام تييري دران قوله إن من بين المشتبه بهم مساعدا برلمانيا لأحد نواب حزب فرنسا الأبية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الشاب (23 عاما)، الذي جرى التعريف عنه فقط باسم كوينتين، تعرض للطعن في أثناء مشاركته في تأمين احتجاج ضد مؤتمر للنائبة ريما حسن في فرع ليون لمعهد الدراسات السياسية.

وقد اعتدى 6 رجال عليه بالضرب، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الرأس، توفي على إثرها السبت الماضي.

ومنذ مقتل الشاب، ساد توتر سياسي هائل في فرنسا، قبل شهر واحد من بدء الانتخابات المحلية.

ويشتبه سياسيون محافظون ويمينيون في باريس بأن "عصابة من البلطجية اليساريين المتطرفين" قتلت الناشط على هامش الاحتجاج. ويحمّل المنتقدون الحزب اليساري جزءا من المسؤولية عن الحادث.

وأعلنت النيابة العامة أنها نجحت، بعد استجواب الشهود وتقييم تسجيلات الفيديو الخاصة بالحادث، في تحديد هوية عدد من المشتبه بهم ولم يدل دران بأي تفاصيل إضافية عن المعتقلين.