كيف ابتكرت الأندية الأوروبية طرقا لتهنئة مشجعيها المسلمين؟

مع إعلان ثبوت رؤية هلال شهر رمضان الكريم، يتسابق كثير من الناس إلى تصميم تهانئ تحمل أسماءهم لإرسالها إلى الأحبة والأصدقاء، غير أن بعض الجهات والمؤسسات اختارت أن تكون تهنئتها أكثر تميزا للمسلمين حول العالم.

وقد لفتت تهنئات عدد من الأندية العالمية الأنظار على منصات التواصل الاجتماعي، من بينها تشلسي، وليفربول، وميلان، إلى جانب أندية أخرى عديدة.

تحية رمضانية من البريميرليغ

الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" باللغة العربية، قرر تهنئة جمهوره المسلم بتصميم خاص يظهر فيه عدد من اللاعبين المسلمين المحترفين في الدوري، في مشهد ترقب لرؤية هلال رمضان.

وضمّ التصميم كلا من، نجم ليفربول المصري محمد صلاح وهو يمسك بتلسكوب في محاولة لرؤية الهلال، ومدافع آرسنال وليام صاليبا، والسنغالي عبد الله با لاعب سندرلاند، وأمادو ديالو لاعب مانشستر يونايتد، والجزائري ريان آيت نوري، الذي كان أيضا ينظر من خلال التلسكوب لرؤية الهلال، والحارس أندريه أونانا.

ويعكس التصميم بحسب جمهور منصات التواصل أجواء التركيز والترقب من النجوم في الدورب الإنجليزي الممتاز لرؤية هلال الشهر، في إطار بصري مفعم بالفرح والابتهاج.

غرفة ملابس "رمضانية" في ليفربول

أما نادي ليفربول الإنجليزي فاختار تهنئة بسيطة وأنيقة، عبر صورة لقميص الفريق معلق داخل غرفة تبديل الملابس، كتبت عليها عبارة "رمضان كريم"، بينما كتب على ظهر القميص "1447 هجري" إلى جانب فانوس رمضاني، في مزج بين هوية النادي وروح الشهر الفضيل.

مدفع رمضان بصيغة "آرسنال"

أما نادي آرسنال ابتكر تهنئة مستوحاة من شعاره، إذ استخدم صورة المدفع الشهير أسفل اسم النادي، وكتب فوقه "رمضان مبارك"، ليبدو المدفع وكأنه مدفع رمضان التقليدي الذي يعلن مواعيد الإفطار والسحور في الذاكرة الشعبية.

تهنئة برشلونة بألوان الفانوس

وفي إسبانيا، نشر حساب نادي برشلونة تهنئة جاء فيها: "نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات"، مرفقة بصورة فانوس رمضاني تنبعث منه أضواء تتدرج بين اللونين الأحمر والأزرق، في إشارة إلى ألوان النادي الكتالوني.

أجواء رمضانية في ليستر سيتي

أما نادي ليستر سيتي الإنجليزي فنشر تصميما يظهر فيه فانوس مضاء في أجواء رمضانية هادئة، ما أضفى على التهنئة طابعا روحانيا وبصريا جميلا ينسجم مع خصوصية الشهر.

بهذه التصاميم المبتكرة، تعكس الأندية الأوروبية إدراكها المتزايد لحضور الجمهور المسلم في مدرجاتها وعلى منصاتها الرقمية، وتحوّل تهنئة رمضان إلى مساحة تواصل إنساني وثقافي عابر للحدود.