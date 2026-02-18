تركيا وإثيوبيا توقّعان اتفاقين في مجالي الاقتصاد والطاقة

وقَّعت أنقرة وأديس أبابا اتفاقين في مجالي الاقتصاد والطاقة، الثلاثاء، خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان أثيوبيا.

وأكدت وزارة الطاقة التركية أن أنقرة وأديس أبابا وقَّعتا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة، مضيفة أن الاتفاق سيؤدي إلى عمليات إنتاج ومشروعات مشتركة.

وأوضحت أن الاتفاق ينص على أن البلدين سينفّذان مشروعات في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وسيتعاونان في إنتاج معدات محطات الطاقة الكهرومائية والتوربينات الكهربائية وتركيبها.

وزار أردوغان أديس أبابا ليوم واحد بدعوة من رئيس الوزراء آبي أحمد، وهي أول زيارة له لإثيوبيا منذ 11 ‌عاما.

ووقَّع الجانبان الاتفاق في حفل أقيم بعد محادثات بين الزعيمين.

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن الاتفاق سيكون خارطة طريق لتعزيز التعاون.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي الرئيس التركي بمراسم رسمية في العاصمة أديس أبابا، وبعد اللقاء عقد الرئيس أردوغان وآبي أحمد مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وتربط أديس أبابا وأنقرة علاقاتٌ وثيقة، مع توسُّع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتزايد الحضور التركي في مشروعات البناء والصناعة، فضلا عن تعزيز التنسيق الدبلوماسي والعسكري.