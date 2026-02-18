أخبار|فلسطين

بين أنقاض غزة ومجاعة السودان.. رمضان يحل مثقلا بالجراح وأمل الفرج

epa12752298 Palestinians attend Taraweeh prayer in the al-Kinz mosque on the first night of the holy month of Ramadan in Gaza City, 17 February 2026. Muslims observe Ramadan by fasting from sunrise to sunset, and the month, ninth in the Islamic calendar, is believed to commemorate the revelation of the first verses of the Koran during its last ten nights. EPA/MOHAMMED SABER
أهالي قطاع غزة أحيوا الليلة الأولى من رمضان فوق ركام المساجد التي دمرها الاحتلال خلال حرب الإبادة (الأوروبية)
Published On 18/2/2026
آخر تحديث: 11:42 (توقيت مكة)

بينما صدحت مآذن مكة المكرمة وعدد من العواصم العربية والإسلامية بتكبيرات الإعلان عن بدء شهر رمضان المبارك، اليوم الأربعاء، أعلنت عواصم أخرى تعذُر رؤية الهلال، ليكون اليوم متمّما لشهر شعبان، ويغدو الخميس غرة الشهر الفضيل.

ويحل شهر الصيام هذا العام في ظروف استثنائية، تلقي بظلالها الثقيلة على ملايين المسلمين، بين الحرب والمجاعة والنزوح وانهيار مقومات الحياة، ويفرض الشهر عليهم طقوسا استثنائية يحاولون فيها ترميم أرواحهم ببركات الشهر الفضيل، في ظل غياب شبه تام لمقومات الحياة البسيطة.

Muslim worshippers perform evening Tarawih prayer on the first night of the holy fasting month of Ramadan at the Alkanz Mosque, which was damaged during the Israel–Hamas war, in Gaza City, Tuesday, Feb. 17, 2026. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
صلاة تراويح الليلة الماضية في غزة (أسوشيتد برس)

صلاة التراويح فوق الركام

فللمرة الثالثة منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة، يستقبل الفلسطينيون الشهر الفضيل وسط دمار غير مسبوق. فقد دمر الاحتلال الإسرائيلي 1015 مسجدا تدميرا كليا، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي، بينما غيّبت الحرب أصوات عشرات الأئمة والقراء وحفظة القرآن الذين كانوا يصدحون في ليالي رمضان.

وفي أولى ليالي الشهر المبارك، أحيا فلسطينيو غزة صلاة التراويح فوق أنقاض المساجد المدمرة، وفي مصليات مؤقتة شُيّدت من النايلون والأخشاب، وأدى المصلون صلاتهم في حين كانت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحوم في سماء القطاع.

وتشير بيانات المكتب الإعلامي الحكومي إلى تدمير أكثر من 835 مسجدا بشكل كلي و180 بشكل جزئي خلال العامين الماضيين، مما دفع وزارة الأوقاف إلى نصب خيام بديلة للصلاة في مواقع المساجد المدمرة.

كما عاد المصلون إلى المسجد العمري الكبير، أحد أعرق مساجد غزة وثالث أكبر مساجد فلسطين، رغم تعرضه لتدمير شبه كامل.

وتزامنت هذه الطقوس مع أجواء فرحة منقوصة بحلول رمضان، إذ لا يزال نحو 1.9 مليون نازح يعيشون في خيام مهترئة تفتقر لأبسط مقومات الحياة بعد تدمير منازلهم، بينما لم يطرأ أي تحسن ملحوظ على الظروف الإنسانية رغم اتفاق وقف إطلاق النار وتنصل إسرائيل من التزاماتها المتعلقة بفتح المعابر وإدخال المساعدات الضرورية.

Palestinians walk through a checkpoint to enter Al-Aqsa Mosque as they prepare for the holy fasting month of Ramadan in Jerusalem's Old City, February 17, 2026. REUTERS/Ammar Awad
شرطة الاحتلال فرضت حصارا مشددا على الأقصى وأصدرت مئات قرارات الإبعاد عنه بحق مصلين (رويترز)

ضفة محتلة وأقصى محاصر

وبالتوازي مع جراح غزة، يحل رمضان على الضفة الغربية وقد أطبق عليها الاحتلال الإسرائيلي بمشاريع استيطانية ضخمة غير مسبوقة، تهدف بحسب مراقبين إلى فرض واقع "الضم الفعلي" وتهجير السكان من أراضيهم.

كما يُحرم مئات الآلاف من الفلسطينيين، للعام الثالث على التوالي، من دخول المسجد الأقصى بسبب الإجراءات الأمنية المشدّدة، حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي أهالي الضفة الغربية من دخول القدس والصلاة في الأقصى، كما يواصل منع أهالي القطاع منذ سنوات طويلة.

ولا تكتمل فصول المعاناة الفلسطينية دون استحضار مأساة ما يزيد على 10 آلاف معتقل فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يحل رمضان عليهم وهم مغيبون قسرا خلف القضبان.

Newly arrived displaced people queue to receive meals at Thobo Camp, in Engpung County, Sudan, January 29, 2026. Karl Schembri/Norweigan Refugee Council/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
نازحون سودانيون يقفون في طابور لتلقي وجبات الطعام في مخيم للنازحين (رويترز)

السودان… رمضان تحت وطأة المجاعة

وليس بعيدا عن ألم الشعب الفلسطيني، يواجه السودان مأساة موازية لا تقل قسوة، إذ يحل رمضان هذا العام والشعب السوداني لا يزال يكتوي بنار حرب مزقت البلاد وشردت أهلها.

فملايين النازحين يعيشون تحت وطأة شبح المجاعة، بينما يستمر القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، مخلفا عشرات الآلاف من القتلى وأكثر من 11 مليون نازح داخل البلاد وخارجها.

ويجد ملايين المدنيين في السودان صعوبة متزايدة في الحصول على الحدّ الأدنى من الغذاء، مع اتساع رقعة المعارك لتشمل مدنا وقرى ومخيمات، وتعطل سلاسل الإمداد، وغياب شبه كامل لمقومات الحياة.

ويحذر خبراء الأمن الغذائي من وصول معدلات سوء التغذية الحاد إلى عتبة المجاعة في عدة ولايات، في وقت يعاني فيه ملايين الأطفال من نقص غذائي خطير يهدد حياتهم ويقوّض مستقبلهم.

وتكشف الأرقام عن اتساع نطاق المجاعة وعمق الانهيار الغذائي، إذ يعاني أكثر من 21 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في أنحاء السودان، وهي من أعلى النسب المسجلة خلال السنوات الأخيرة.

epa12751631 People shop at a market ahead of the fasting month of Ramadan in Sana'a, Yemen, 17 February 2026. Ramadan is expected to begin on 18 February 2026, depending on the sighting of the new crescent moon. Muslims around the world celebrate the holy month of Ramadan by praying during the nighttime and abstaining from eating, drinking, and sexual acts during the period between sunrise and sunset. EPA/YAHYA ARHAB
اليمنيون يعانون من تآكل قدرتهم الشرائية بفعل التدهور الحاد في العملة المحلية وغياب مصادر دخل مستقرة (إي بي إيه)

اليمن الجريح

وفي اليمن، الذي لا يزال يلملم جراحه، يأتي رمضان هذا العام في وقت يعاني فيه غالبية السكان من الفقر المدقع، بعدما تآكلت قدرتهم الشرائية بفعل التدهور الحاد في العملة المحلية وغياب مصادر الدخل المستقرة.

فالعائلات التي اعتادت إعداد موائد رمضانية بسيطة تجد نفسها اليوم عاجزة عن توفير الاحتياجات الأساسية للصيام، من طعام ومياه وغاز للطهي.

